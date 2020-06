Steiner: Zonde dat we niet experimenteren met 'reversed grid'

In de afgelopen periode werd het idee voor een kwalificatierace met ‘reversed grid’ wederom op de agenda gezet. Dat format hadden de FIA en de F1 in willen zetten om voor meer spanning te zorgen bij de tweede race van een back-to-back op hetzelfde circuit. Omdat Mercedes tegen introductie van het format stemde, werd het idee uiteindelijk afgeschoten. Toch maakte sportief directeur Ross Brawn van de F1 al duidelijk dat de hoop op latere introductie van kwalificatieraces met ‘reversed grid’ niet verdwenen is.

Dat het format er niet komt in 2020 vindt Steiner een gemiste kans. De F1 had een goede kans om te kijken of het format zou werken en het zou simpel zijn geweest voor de teams om het idee te schrappen als zou blijken dat het plan niet beviel bij de fans. “Ik ben er niet tegen”, vertelde de teambaas van Haas in het kader van de #ThinkingForward-reeks aan Motorsport.com. “We hadden een kans, want we hadden nog nooit in opeenvolgende weken races op hetzelfde circuit. Ik denk dat het een goede kans was geweest om het te proberen en te zien of het werkt. Daarna kunnen we altijd beslissen of het een gimmick is, of het bevalt of juist niet. Ik zeg altijd dat ik altijd bereid ben om iets te proberen.”

Doordat de Formule 1 de kwalificatierace met reversed grid alleen wilde inzetten bij de tweede race van een back-to-back op hetzelfde circuit zou er slechts bij een klein aantal races getest worden met het concept. Volgens Steiner had daarna een beslissing genomen kunnen worden over het al dan niet doorzetten van het experiment. “Je moet altijd sterk genoeg zijn om het te zeggen als het niet werkt. Je moet niet koppig zijn en zeggen dat je het nu altijd moet doen omdat wij het geprobeerd hebben en ik mijn gelijk wil bewijzen.”

“Als we het twee keer hadden geprobeerd dit jaar… We doen de twee races en evalueren het na afloop, luisteren een beetje naar wat de mensen zeggen en stellen dan de vraag ‘is het de moeite om het te doen?’ Als het een gimmick is voor de F1, dan zijn we er klaar mee. We doen het niet nogmaals. In de toekomst racen we niet meer twee keer op hetzelfde circuit, dus je hebt dan al een ontsnappingsroute. Als het fantastisch blijkt, laten we dan praten over introductie bij alle normale races. Ik ben altijd voorstander om iemand de kans te geven iets te proberen, en daarom had ik ook voor gestemd.”

Met medewerking van Jonathan Noble