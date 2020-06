Bottas: "Ben fysiek en mentaal sterker dan ooit"

De 30-jarige Fin bracht de lockdown door in zijn geboorteland Finland. Van daaruit werkte hij de afgelopen maanden aan zijn conditie. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal is hij sterker dan ooit, zo laat Bottas in een video-interview met Sky Sports weten. “Ik heb echt het gevoel dat deze onverwachte extra vrije tijd, alleen maar goed voor me is geweest. Het gebeurt maar zelden dat je als coureur zo veel vrij bent, andere dingen kunt doen en je helemaal op jezelf kunt focussen. Ik ben er zowel fysiek als mentaal beter van geworden.”

Bottas woont normaal net als bijvoorbeeld Max Verstappen in Monaco, maar koos er voor om tijdens de lockdown terug te keren naar zijn geboorteplaats Nastola in het zuiden van Finland. En dat leverde voordelen op. “Ik heb er best veel kunnen rijden, terwijl andere coureurs dat misschien niet konden. Ik heb, sinds ik terug ben gekeerd uit Melbourne, elke week kunnen karten en rallyrijden, dus ook qua gevoel achter het stuur zit het wel goed.”

De Fin is voor het vierde opeenvolgende seizoen teamgenoot van Hamilton. Met een aflopend contract bij Mercedes en een aantal kapers op de kust voor 2021, wordt het komende seizoen misschien wel het belangrijkste uit zijn carrière. Bottas is er klaar voor. “Het wordt natuurlijk een bijzonder seizoen, omdat het korter zal zijn dan gepland. Elke fout telt zwaarder dan in een regulier seizoen. Het zal allemaal draaien om consistentie. Ik heb met mijn team veel gewerkt aan mijn rijstijl en ik heb het gevoel dat ik wat nieuwe elementen aan ‘mijn gereedschapskist’ heb kunnen toevoegen.”

Dat gevoel is overigens niet iets van de laatste tijd. “Ik had het al tijdens de test in Barcelona. Ik maakte daar wat verbeteringen in bepaalde bochten en sinds de lockdown heb ik me daarop gericht. Ik voel me nu completer als coureur en ook lichamelijk ben ik in de vorm van mijn leven. Ik hoop dat ik dat kan vertalen naar betere prestaties op de baan. Ik heb er vertrouwen in en ik ga er dit seizoen helemaal voor, geen twijfel over mogelijk", besluit Bottas.