Steiner: seizoen 2021 staat in het teken van 'damage control'

Haas trad in 2016 toe tot de koningsklasse van de autosport. Aan het einde van vorig seizoen volgde een evaluatie van de eerste vijf seizoenen. Alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld besloot teameigenaar Gene Haas dat er voldoende aanknopingspunten waren om met het project door te gaan. Dat besluit was vooral ingegeven door de wetenschap dat de Formule 1 een budgetplafond krijgt, de inkomsten in de komende jaren eerlijker worden verdeeld en er in 2022 een nieuw reglement komt.

Haas besloot al in een vroeg stadium dat het z’n beperkte middelen niet zou inzetten voor de auto van komend seizoen, maar alles gericht moet zijn op 2022 en het nieuwe reglement dat dan van kracht wordt. Die beslissing betekent dat er na de eerste test in Bahrein geen ontwikkeling meer is gepland voor de VF-21 en alle middelen naar de nieuwe auto van '22 gaan.

Teambaas Guenther Steiner benadrukt dan ook dat er dit seizoen geen wonderen verwacht mogen worden van Haas en dat het jaar vooral in het teken zal staan van het opleiden van de rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin. “Schadebeperking en proberen het beste uit onszelf te halen”, verwoordde Steiner zijn ambities aan Motorsport.com. “Voor mij zou het een succes zijn als we aan het eind van het jaar twee coureurs hebben klaargestoomd voor de toekomst. We moeten leren, zodat we in 2022 geen problemen meer hebben. Ik denk dat we een goede kans maken, omdat we de lat niet zo hoog leggen als wanneer we een goede auto zouden hebben gehad. Hopelijk kunnen we af en toe wat punten pakken. Het zal zwaar worden, maar ik denk dat onze ambities realistisch zijn.”

Naar beneden kijken

Haas eindigde afgelopen seizoen op P9 in het kampioenschap, vlak voor Williams dat met George Russell, de investeringen van Dorilton Capital en de steun van Mercedes, dit seizoen nadrukkelijk omhoog kan kijken. Voor Haas dreigt dan ook het reële scenario dat het dit seizoen als laatste eindigt in het kampioenschap. “Dat risico is er, maar daar moeten we mee leren leven”, aldus Steiner. “We moeten naar het grotere plaatje kijken, namelijk de middellange tot lange termijn en niet de korte termijn. Als we alleen naar de korte termijn kijken dan blikken we in 2022 terug en vragen we ons af ‘Waarom hebben we niets gedaan aan de auto van 2022?’ En dat valt dan niet meer in te halen.”