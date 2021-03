Afgelopen dinsdag onthulde Red Bull de RB16B, de bolide waarmee Max Verstappen en Sergio Perez gaan proberen Mercedes het vuur aan de schenen te leggen. Het beeldmateriaal dat de renstal echter vrijgaf van de nieuwe wagen was met twee studiofoto’s op zijn zachtst gezegd karig. Een dag later verrichtte het team een shakedown met de auto, maar daar werden zelfs helemaal geen beelden van gedeeld. In plaats daarvan stuurde Red Bull een sloot foto’s van Verstappen, Perez en reserve Alex Albon in de RB15 uit 2019 de wereld in, wat leidde tot speculatie dat het Oostenrijkse team het een en ander te verbergen heeft met de nieuwe wagen.

Red Bull-adviseur Marko stelt in gesprek met F1-Insider.com echter dat daar geen sprake van was. “We hadden iets te weinig tijd om fotoshoots te doen. Wij vonden het belangrijker om te rijden dan om foto’s te maken”, verklaarde de 77-jarige man uit Graz het gebrek aan beeldmateriaal van de RB16B. “Er is niets mysterieus aan de auto, het is niet dat die zes wielen of een fan aan de achterkant heeft. De auto is een consistente doorontwikkeling van de bolide van vorig jaar. Het doel is om vanaf de start van het seizoen te kunnen strijden om overwinningen. Tijdens de tests in Bahrein rijden we met alle onderdelen op de auto, die ook gebruikt worden tijdens de start van het seizoen.”

Met de RB16B hoopt Red Bull revanche te kunnen nemen na het toch ietwat teleurstellend verlopen 2020. Afgelopen jaar hoopte de renstal een aanval te doen op de hegemonie van Mercedes, maar dat lukte niet. Komend seizoen hoopt het team dat alsnog te doen en belangrijk is daarbij hoe beide teams de reglementaire veranderingen hebben verwerkt. Met name de vloer is fors aangepast om de downforce van de auto’s terug te dringen. Tijdens de wintertest in Bahrein komen de eerste antwoorden op de vraag hoe de krachtsverhoudingen zijn, maar Marko weigert daar meteen conclusies uit te trekken. “We weten dat er tijdens de test gespeeld wordt met de hoeveelheid brandstof en de instellingen van de motor. De echte potentie van de teams is daardoor pas zichtbaar bij de eerste race.”

Meer lezen over de kansen van Red Bull Racing tijdens het Formule 1-seizoen 2021? Bestel dan het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’, dat door de redactie van Motorsport.com is geschreven.

VIDEO: Verbergt Red Bull Racing de echte RB16B?