Leiden nieuwe motorregels tot elektrische wapenwedloop in de F1?

De Formule 1 heeft vooruitlopend op een definitieve invulling vijf richtlijnen geformuleerd waaraan dat nieuwe reglement moet voldoen. In grote lijnen komt het er op neer dat de nieuwe krachtbronnen betaalbaar, duurzaam en aantrekkelijk moeten zijn voor de auto-industrie, fans, en huidige en nieuwe partners. Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1 zegt daar in gesprek met Auto, Motor und Sport (AMuS) over. “We moeten CO2-neutraal zijn, de kosten moeten omlaag en het geluid van de motor moet goed zijn.”

Dat die nieuwe motor opnieuw zal bestaan uit een verbrandingsmotor (voor bio- of synthetische brandstoffen) en een elektrische component, staat vast. Maar waar nu de verbrandingsmotor de hoofdrol speelt, zal dat in de toekomst moeten veranderen, zegt Gilles Simon, de motorenbaas van de FIA in hetzelfde artikel van AMuS. “De toekomstige aandrijflijn moet minder brandstof verbruiken, minder vervuilende stoffen uitstoten en een groter aandeel elektrisch vermogen leveren.”

Omdat de verbrandingsmotor – uit kostenoverwegingen – voor een groot deel zal bestaan uit open-source (gedeelde) onderdelen, worden de motorfabrikanten gedwongen om het verschil te maken in het elektrische deel van de aandrijflijn. De FIA overweegt dan ook om de huidige beperkingen die gesteld zijn aan het doorontwikkelen van die elektrische aandrijving op te heffen en de teams meer bewegingsruimte te geven. De beperkingen zijn er een jaar of tien geleden gekomen omdat men indertijd vreesde voor een dure wapenwedloop. “We hebben [indertijd] grenzen gesteld aan het opladen en vrijgeven van stroom”, legt Simon uit. “Vandaag de dag zouden we meer vrijheid toestaan omdat we meer ervaring hebben.”

De voormalig ingenieur van Ferrari en Honda kan zich voorstellen dat de teams meer zeggenschap krijgen over de ontwikkeling van hun elektrische aandrijving en bijvoorbeeld een eigen ‘push to pass’-functie ontwikkelen die het coureurs mogelijk moet maken om met een druk op de knop extra vermogen te genereren. “Met de technologie van vandaag zou dat voor de toeschouwers gemakkelijk via de graphics op de tv te zien zijn”, aldus Simon.

De Formule 1 wil niet al te lang wachten met de precieze invulling van de nieuwe motorregels. Omdat de invoering van het nieuwe reglement met een jaar is vervroegd (van 2026 naar 2025) dringen de motorfabrikanten aan op duidelijkheid en een snelle invulling van de exacte regels. Ook nieuwe partijen zouden zo voldoende tijd krijgen om aan boord te komen.