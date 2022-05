Steiner: Geluk moet gefrustreerd Haas F1 gaan toelachen op zondag

Het F1-weekend in Spanje begon nog goed voor Haas F1 Team, dat voor het eerst sinds de Braziliaanse GP van 2019 beide auto’s zag doordringen tot Q3. Op zondag ging het echter snel bergafwaarts: Kevin Magnussen startte vanaf P8, maar viel in de openingsronde ver terug na een botsing met Lewis Hamilton. In het restant van de race zou de Deen nog één pitstop maken, maar mede door de inzet van de harde band kwam hij niet verder dan P17. Teamgenoot Mick Schumacher haalde Q3 voor het eerst en lag na de start keurig zesde. Zijn tweestopsstrategie bleek echter ook niet de juiste te zijn, waardoor hij uiteindelijk terugviel naar P14.

Na de uitstekende start in Bahrein heeft Haas in de vijf daaropvolgende races slechts twee negende plaatsen behaald. Teambaas Guenther Steiner ziet dat met name in Miami en Barcelona meer mogelijk was en spreekt dan ook van gemiste kansen. “Het steekt een beetje, want het zijn gemiste kansen. De auto lijkt goede snelheid te hebben, want we kwalificeerden ons als achtste en tiende. We moeten op een gegeven moment dus punten gaan halen”, vertelt Steiner. “We hebben kansen gemist en hebben soms wat pech gehad met de safety car, wat natuurlijk leidt tot frustratie. Niet alles is slecht, het geluk moet ons alleen eens gaan toelachen op zondag.”

De facto eenstopper werkt niet voor Magnussen

Steiner geeft toe dat Magnussen het niet makkelijker gemaakt kreeg doordat hij na zijn stop in de eerste ronde twee zeer lange stints moest rijden. “Als je een incident hebt in de eerste ronde, dan is het wat het is. Het is enorm frustrerend dat we na bocht 4 belandden waar we zijn beland. Ik denk dat Lewis door wat onderstuur tegen Kevin aan reed, en dat was het”, legt hij uit. “De strategie die we probeerden werkte niet, maar we hadden niets te verliezen. We probeerden iets te doen wat er niet was, maar het had toch geen verschil gemaakt. Hij kwam veel later naar buiten dan Lewis, omdat hij langzamer terug moest rijden. Daarna deed hij een eenstopper. Eigenlijk was het een tweestopper, maar de eerste stop was al na ronde 1. We hebben hem op C1 gezet om te zien wat er zou gebeuren, maar het werkte niet. Lewis kwam wel terug en maakte tijd goed, maar wij niet.”

Komend weekend krijgt Haas in Monaco een kans op revanche. Vorig jaar was de VF-21 geen competitieve auto, maar toch liet Schumacher in VT3 hoopgevende dingen zien met de veertiende tijd. Hij miste daarna de kwalificatie na een crash, maar Steiner denkt dat de Duitser dit jaar opnieuw goed voor de dag kan komen in het prinsdom. “Absoluut, ik hoop dat we het weer goed kunnen doen, zoals we hier ook goed presteerden in de kwalificatie. In Monaco wordt 95 procent van de race al op zaterdag afgewerkt, dus dat is waar je je op moet richten. Het wordt niet makkelijk en het is een nieuwe ervaring met deze auto’s. En zoals altijd probeer je gewoon je best te doen.”