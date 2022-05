Teambaas Binotto: Mercedes lijkt nu op het Ferrari van 2021

Een groot upgradepakket zorgde in Barcelona voor het meest competitieve optreden van Mercedes van dit seizoen tot dusver. George Russell kwam als derde aan de finish en scoorde zijn tweede podium van het jaar. Lewis Hamilton lag een-na-laatste na een lekke band in de eerste ronde, maar vocht zich op sterke wijze terug naar de vijfde positie. Mercedes-teambaas Toto Wolff durfde zelfs te zeggen dat de W13 de rapste racewagen was zondag en gelooft weer in de titelkansen van zijn team.

Maar Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat Mercedes' competitieve vorm in de juiste context moet worden geplaatst en dat de Duitse fabrikant nog steeds niet sneller is dan de renstal in Maranello zelf was in 2021. "Allereerst mijn felicitaties voor Mercedes. Ze hebben zich goed hersteld en de snelheid van de auto sterk verbeterd", aldus de Italiaanse baas tegen Sky Sports, die daarna in de cijfers van de renstal duikt. "In de kwalificatie zaten ze zeven tienden van de pace af en dat op een korte baan. In de race finishten ze dertig seconden achter Red Bull, dat had wel veertig kunnen zijn richting Charles. Veertig seconden in 66 rondjes, dat is nog steeds zes of zeven tienden per rondje. Dat is significant. Het is een beetje zoals Ferrari vorig jaar."

Terwijl Binotto zich niet te veel laat meeslepen door waar Mercedes nu staat, is Red Bull zich bewust van het potentieel dat de ploeg uit Brackley heeft. Red Bull-teambaas Christian Horner zag hoe snel het zichzelf na wat aanloopproblemen weer vooraan in de tussenstand van het kampioenschap kon nestelen en denkt dat Mercedes de kans heeft om iets soortgelijks te doen. Kijkend naar de ommekeer tussen Red Bull en Ferrari, zegt Horner: "Ik denk dat het laat zien hoe snel dingen kunnen veranderen. Na Australië hadden we ongeveer 40 punten achterstand en we reizen nu met zes stuks voorsprong naar Monaco. Dat laat zien hoe snel dingen kunnen veranderen in de Formule 1. Daarom schrijf ik Mercedes niet af met het aantal punten dat nog gescoord kan worden. We weten dat Ferrari zeer snel is, maar we weten ook dat dingen snel kunnen veranderen."