Organisator Spaanse GP belooft beterschap na talloze klachten

Na twee jaren met veel minder publiek was de Grand Prix van Spanje afgelopen weekend uitverkocht met in totaal zo’n 300.000 fans die gedurende drie dagen present waren op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dat was precies wat de organisatie nodig had na verschillende jaren waarin de toestroom van fans verminderde, maar het circuit en de omliggende faciliteiten hadden de grootst mogelijke moeite om de belangstelling aan te kunnen. Zo liep het verkeer rond het circuit helemaal vast, stonden er lange rijen voor de catering en werd het openbaar vervoer overspoeld door de gigantische stroom mensen.

De Formule 1 liet zondag al aan Motorsport.com weten dat het de promotor duidelijk had gemaakt dat een dergelijke vertoning onacceptabel was. Dinsdag verklaarde CEO Josep Lluis Santamaria van het circuit dat hij een brief van F1-baas Stefano Domenicali heeft ontvangen om het in de toekomst een beter evenement te maken voor fans. “Hij feliciteerde ons met het weekend, benadrukte het belang van de Spaanse Grand Prix in de historie van de Formule 1 en de passie die de fans hier tonen voor de sport”, zegt Santamaria in gesprek met Motorsport.com. “In de brief heeft F1 ook laten weten dat er zaken zijn waar we samen aan moeten werken, zowel het circuit als F1, om de ervaring voor de fans nog beter te maken. Domenicali heeft gezegd dat de Formule 1 en het circuit om tafel moeten om zaken zoals de verkeersstroom te bespreken, maar ook andere zaken om het tot een beter evenement te maken.”

Niet gerekend op een drukke vrijdag

Volgens Santamaria had de organisatie onderschat hoeveel mensen op de vrijdag naar het circuit kwamen, voorheen was het vooral op zaterdag en zondag druk. Dat zorgde voor grote problemen bij RENFE, de vervoersmaatschappij die treinen inzet tussen Montmelo en Barcelona. “Er zijn fouten gemaakt waar we aan moeten werken”, geeft Santamaria toe. “Het is een Grand Prix geweest die derde staat op de ranglijst van de drukste races. RENFE heeft ons laten weten dat ze zo’n 75.000 mensen vervoerd hebben, meer dan een kwart van het totale aantal bezoekers van het weekend. Dat is de helft meer dan het aantal mensen dat in 2019 naar Montmelo kwam tijdens de laatste GP voor de pandemie. Er waren problemen op zaterdag en het was moeilijk om het station van Montmelo leeg te krijgen, RENFE heeft meer treinen ingezet en vaker gereden. Op zondag liet de burgemeester van Montmelo weten dat het redelijk gegaan is. Vrijdag kwamen er meer mensen dan we dachten. Het waren 54.000 terwijl we gerekend hadden op zo’n 25.000 mensen. We werken aan beide thema’s om iedereen tevreden te stellen en begrijpen ook dat mensen zich niet vermaakt hebben. Niet iedereen had problemen, maar er was op bepaalde momenten veel vertraging.”

Eenmaal op het circuit klaagden fans over de catering, waar de voorraden er snel doorheen waren. Daar kwam nog bij dat het met 36 graden Celsius stikheet was. Na de drukke vrijdag probeerde het circuit op zaterdag beter voor de dag te komen met meer catering, maar dat bleek niet eenvoudig. “Het was vrijdag erg heet, er stonden lange rijen. We hebben van vrijdag op zaterdag 45 verkooppunten ingezet, die eigenlijk voor zondag bedoeld waren en nog eens zeven tenten met extra drinken. We hebben fans toestemming gegeven om koelboxen mee te nemen met flessen tot maximaal anderhalve liter. We hebben de doppen er ook niet afgedraaid, dat gebeurt normaal wel op dit soort evenementen. Het is mogelijk dat op sommige punten een tekort aan water was, maar we hebben voldoende bevoorrading gedaan en er was voldoende ander drinken verkrijgbaar. We hebben geen controle over de hitte, we hadden gerekend op een bepaalde stroom publiek maar het weer zat tegen.”