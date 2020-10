Zelfverzekerde Russell verwacht deze week opheldering over 2021

Russell werd in 2018 kampioen in de Formule 2, voor Lando Norris en Alex Albon. Waar die laatste twee inmiddels bij de gevestigde orde McLaren en Red Bull om de podiums kunnen strijden, lijkt Russell op schopstoel te zitten bij Williams. Dat heeft niets te maken met zijn kwaliteiten, maar het punt is dat Russell geen financiële steun heeft en als protegé van Mercedes bij Mercedes-klant Williams terecht is gekomen.

En dat is precies waar de schoen wringt. Williams werd afgelopen zomer overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij en die zou naast de al betalende Nicholas Latifi het liefst verder willen met een tweede pay driver. Daarvoor zou Sergio Perez de ideale kandidaat zijn. De Mexicaan heeft niet alleen ervaring, maar brengt ook een aanzienlijk sponsorbudget mee en dus zou Williams wel eens voor hem kunnen kiezen in plaats van Russell.

Waarnemend teambaas Simon Roberts wilde afgelopen weekend tijdens de Portugese Grand Prix niet ingaan op de speculaties en kon ook niet bevestigen dat Russell en Latifi volgend jaar nog bij het team zitten. Na afloop van de race – waarin hij veertiende werd – was Russell zelf een stuk uitgesprokener. “Ik heb het idee dat alle speculaties worden gevoed door het kamp Perez. Zij proberen druk uit te oefenen op lager geklasseerde teams om uiteindelijk een stoeltje bij Red Bull af te dwingen. Ik heb een contract, dus ik maak me nergens zorgen over. Ik doe gewoon mijn werk.” Bij Red Bull is men aan het rondkijken naar een opvolger voor Alex Albon en één van de coureurs die daar voor aanmerking komt is Perez. Door te zeggen ook in gesprek te zijn met Williams, hopen de mensen rond Perez om Red Bull tot een keuze te forceren.

Niets aan de hand dus, stelt Russell die afgelopen weekend in Zuid-Portugal met de nieuwe investeerders van Williams over de kwestie heeft gesproken. “Ze zeiden tegen me dat ze geen idee hadden waar de geruchten vandaan kwamen. Ze hebben sowieso niet zo veel behoefte om commentaar te leveren op contractuele zaken. Het team wil niet reageren omdat men dat niet noodzakelijk vindt en het in de toekomst alleen maar meer vragen oplevert.”

Russell zelf is er dan ook van overtuigd een waterdicht contract te hebben. “Ik sta volgend jaar op de grid, daar ben ik zeker van. Er moet de komende weken echt iets substantieels gebeuren wil dat veranderen. Natuurlijk is er speculatie, maar die wordt door anderen gevoed. Alles komt in orde. Ik zou zeggen dat het voor het einde van de week voor de volle 100 procent door het team zal worden toegelicht.”

Steun Mercedes

Mocht Russell toch op straat komen te staan dan kan hij in ieder geval rekenen op de steun van zijn manager en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Die beloofde hem in 2021 een testprogramma bij Mercedes te geven en deed Russell ook al een belofte, zo laat de jonge Engelse coureur weten. “Wolff heeft tegen mij gezegd: ‘ik steun je’ en hij voegde daar aan toe ‘jij staat volgend jaar op de grid, maak je geen zorgen'.’”

Met medewerking van Luke Smith