Horner grapt: "Wolff doet alles om ons geen motor te leveren"

Het verzoek van Red Bull komt maandag een eerste keer ter sprake in een vergadering van de zogenaamde Formula One Commission. Helmut Marko heeft zijn wensen achter de schermen al eerder glashelder gemaakt: Red Bull wil voor beide teams met de Honda-motoren verder, maar kan en wil niet in een wapenwedloop verzeild raken wat betreft de doorontwikkeling.

Dat klinkt logisch, maar het plan wordt niet door alle partijen met gejuich ontvangen. Zo staat Ferrari niet te springen en valt dat vanwege de huidige achterstand van het Italiaanse merk ook best te begrijpen. Voor Mercedes geldt exact het tegenovergestelde. Dat merk heeft de zaken op motorisch vlak piekfijn voor elkaar en wordt dus niet geraakt door een potentiële ontwikkelingsstop. Geen wonder dus dat Wolff wel baat heeft bij een status-quo.

'Wolff is het niet vaak met ons eens'

"Het gebeurt niet vaak dat Toto het eens is met Red Bull", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten. Het is ook geen publiek geheim dat de persoonlijke verhoudingen tussen Wolff en Marko niet opperbest zijn. "Maar het is natuurlijk niet vreemd dat hij hier wel mee wil instemmen, zij hebben momenteel de beste motor in de Formule 1. Waarom zou je dan tegen het bevriezen van de doorontwikkeling zijn?", vervolgt de Brit met een retorische vraag.

"Ik denk dat het vooral om een groter plaatje moet gaan, voor de Formule 1 als geheel dus. We moeten nu noodzakelijke stappen nemen om de toekomst van deze sport te waarborgen, ook op motorisch vlak." In dat opzicht gaat de blik ook alvast naar het nieuwe motorreglement van 2026, dat indien gewenst en met goedkeuring ook eerder kan worden geïntroduceerd. "Verder denk ik vooral dat Toto er alles aan doet om geen motoren aan ons te leveren. In dat opzicht ben ik in dit geval heel dankbaar voor zijn steun", vervolgt Horner met een duidelijke knipoog.

Gesprekken achter de schermen

Mercedes is dus wel te porren voor het Red Bull-plan, maar het overtuigen van Renault en vooral Ferrari kost meer moeite. Met het laatstgenoemde merk moet er linksom of rechtsom toch een compromis worden gevonden, al is het maar omdat het merk uit Maranello nog altijd over het vetorecht beschikt. "Hoe de gesprekken met Ferrari en Renault verlopen? Nou, er zijn natuurlijk heel veel gesprekken gaande achter de schermen. Maar dat lijkt me ook logisch, dit is namelijk een zeer groot onderwerp. Het gaat daarbij vooral op de motorfabrikanten en niet zozeer om alle afzonderlijke teams. Dit is namelijk een groter plaatje en iets wat zich op een hoger niveau afspeelt", blijft Horner cryptisch en laat hij niets los over een mogelijke uitkomst.