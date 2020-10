Williams weigert aanblijven Russell en Latifi te bevestigen

De Williams-zitjes voor 2021 leken afgelopen zomer al vergeven. Toenmalig en waarnemend teambaas Claire Williams liet triomfantelijk weten dat de stal uit Grove zou vasthouden aan het huidige rijdersduo. Vreemd is dat allerminst. Russell is namelijk één van de belangrijkste pijlers onder de wederopstanding van het team, terwijl Latifi voor veel geld in het laatje zorgt.

De contracten zijn ook al ondertekend, maar zelfs dat blijkt nog niet afdoende. Zo bevatten de overeenkomsten naar verluidt een 'change of control'-clausule. Dit zou nieuwe eigenaren het recht geven om alsnog met andere rijders in zee te gaan. Zie daar ook de oorsprong van alle geruchten over het aantrekken van Sergio Perez. De Mexicaan is vanwege de financiële steun uit zijn vaderland zeer interessant en zou Williams op zijn beurt als een welkom plan B zien.

Gevraagd of de nieuwe eigenaren Russell willen inruilen voor Perez, weigert teambaas Roberts duidelijkheid te geven. "Er is veel speculatie en er zijn ook veel goede coureurs beschikbaar. Dorilton Capital heeft het team gekocht, maar verder is er niets veranderd. Meer ga ik er niet over zeggen." Ook als er expliciet wordt gevraagd of Russell volgend jaar nog 'gewoon' voor Williams rijdt, weigert Roberts alle twijfels in één klap weg te nemen. "Ik ga niets over onze coureurs voor volgend jaar zeggen. Dat voedt de speculaties alleen maar", niet wetende dat een duidelijk antwoord diezelfde speculaties juist weg kan nemen.

"Wij zijn momenteel tevreden met onze huidige coureurs. Verder wil en ga ik niets zeggen, want mensen kunnen daar altijd weer wat anders achter zoeken. Dit is tenslotte het silly season. Laten we eerst maar eens afwachten hoe de rest van de rijdersmarkt zich ontvouwt." Geconfronteerd met het feit dat een eenduidig antwoord voor duidelijkheid kan zorgen, wenst Roberts nog niet overstag te gaan. "Misschien is dat wel zo, maar ik wil gewoon niks zeggen. Wij richten ons volledig op dit raceweekend. Ik heb simpelweg geen nieuws te melden dit weekend, Guenther [Steiner] heeft dat wel", schuift hij de vraag af op zijn buurman in de persconferentie.