Russell: Geen seconde nagedacht over plek buiten Mercedes-programma

Hoewel Russell inmiddels is begonnen aan zijn derde F1-seizoen, is hij nog steeds onderdeel van het juniorteam van Mercedes. Tevens is hij de grote favoriet om een plekje in de hoofdmacht van het team te krijgen als Valtteri Bottas of Lewis Hamilton eind 2021 vertrekt. Dat bleek wel toen Russell afgelopen jaar mocht invallen toen Hamilton werd geveld door corona. Toch heeft de jonge Brit geen enkele garantie dat hij volgend jaar daadwerkelijk bij het fabrieksteam aan de slag kan gaan. Dat blijkt ook uit de woorden van Mercedes, dat voor de line-up van 2022 in eerste instantie gaat kijken naar de huidige coureurs.

En zo zou Russell ook komend jaar buiten de boot kunnen vallen, zoals dat eerder bij Esteban Ocon al gebeurde. Denken aan een plekje buiten het programma van Mercedes doet hij echter niet, zo antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ze hebben vertrouwen in mij en ik heb vertrouwen in hen, dus de tijd zal het leren. Al sinds de dag dat ik in 2016 tekende bij Mercedes is het duidelijk dat ik mijn werk moet doen op de baan, dan komen de kansen vanzelf”, zei hij. “Dat was het geval in de GP3, F2 en daarna met mijn carrière in de Formule 1. We hebben in 2018 een driejarige deal getekend [bij Williams]. Laten we afwachten, maar op dit moment heb ik daar geen seconde over nagedacht.”

Geen ruzie met Hamilton

Tijdens de persconferentie in de aanloop naar de GP van Emilia-Romagna maakte Russell ook korte metten met de suggestie dat hij op gespannen voet zou leven met wereldkampioen Hamilton. In een interview met de krant Österreich werd Mercedes-teambaas Toto Wolff daarnaar gevraagd, waar hij aangaf daar niets van te weten. Wel erkende hij dat er strijd is tussen de oudere en jongere generaties in de F1. Zelf ontkent Russell met klem dat zijn relatie met Hamilton is veranderd naar aanleiding van zijn invalbeurt bij Mercedes tijdens de GP van Sakhir, waarover hij zei dat hij na de race niet met zijn landgenoot had gesproken.

“Volgens mij kreeg ik de vraag of ik na Bahrein met Lewis had gesproken, en nee, we hebben niet gesproken. Dat zouden we na geen enkele andere race doen”, aldus Russell. “We racen tegen elkaar. Als we elkaar in de paddock zien, dan praten we met elkaar. We hebben elkaar dit jaar gezien en geven elkaar ook een boks. Zo was het al in 2019 en vorig jaar voor de GP van Bahrein was het ook zo. Mijn relatie met Lewis is net zoals die met de meeste coureurs in de paddock, dus helemaal in orde. Er is geen wrok en er zijn geen problemen tussen Lewis en mijzelf.”

