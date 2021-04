Verstappen: "Zie geen reden waarom we niet competitief zijn in Imola"

Verstappen kwam sterk uit de startblokken van het Formule 1-seizoen 2021. De Limburger reed in Bahrein met veel vertoon van macht naar pole, al moest hij op zondag zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton. "Dat is absoluut een gemiste kans geweest, maar als we daadwerkelijk de snelste auto van het veld hebben dan is dat nog niet zo erg. Dan hebben we namelijk nog 22 races om het goed te maken. Maar goed, dat moeten we nog zien. Het kan ook zijn dat Bahrein een uitschieter was, maar ik heb goede hoop dat het niet zo was. Mercedes zit trouwens wel heel dichtbij, ook al zeggen ze zelf van niet."

Problemen uit Bahrein verholpen? Verstappen denkt van wel

Het beeld uit Bahrein is volgens Verstappen een beetje vertekend, zo voegt hij in gesprek met de Nederlandse pers toe. "Nou ja, Lewis maakte een foutje in de kwalificatie en dat kostte hem drie tienden. Als je dat doorrekent dan staat hij alweer binnen een tiende. Het beeld van de kwalificatie was gewoon vertekend. Dat zullen ze [bij Mercedes] niet toegeven, al maakt dat op zich ook niet uit", aldus Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. In de race was het beeld trouwens ook vertekend, in dat geval doordat Verstappen enkele problemen kende. "Ik had een probleem met het differentieel, al was dat na enkele ronden wel weer opgelost. Ik kreeg er wel veel wielspin door en dat heeft qua bandenslijtage natuurlijk niet geholpen. En toen ik achter Lewis reed, hebben we iets aan de motor moeten veranderen en dat heeft de topsnelheid geen goed gedaan. We hadden het beter kunnen doen, maar ik heb er vertrouwen in dat alle dingen voor dit weekend zijn verholpen."

Het maakt dat de eerste slag is verloren, maar de oorlog absoluut nog niet. "Als dit een slecht resultaat is geweest, dan kijk ik enorm uit naar die 22 andere races. Toen ik in Bahrein over de finish kwam, was ik natuurlijk wel teleurgesteld. Maar ik heb met de jaren ook geleerd dat er na de eerste race nog niets verloren is. Het belangrijkste is dat we er goed bij zitten en punten hebben gescoord, niet zoals vorig jaar toen we snelheid tekort kwamen en niet eens scoorden. Nu hebben we een competitief pakket, hebben we goede punten gescoord en is dit nog niet het einde van de wereld. Dat is ook een beetje mijn aanpak voor de rest van het seizoen."

'Zie geen reden waarom auto hier niet competitief is'

De tienvoudig Grand Prix-winnaar is al met al relaxed. Ook dat lijkt met de verbeterde bolide samen te hangen. "Maar ik ben toch altijd relaxed?", vraagt Verstappen met een lach. "Het is gewoon fijn om een competitieve auto te hebben, dat is eigenlijk wat er is veranderd. Normaal kom je er aan het begin van het seizoen achter dat je er toch weer ver achter ligt en dat is nu niet zo. Het is gewoon top om zo te beginnen." Dat laatste geldt trouwens niet alleen voor Verstappen zelf, fans mogen zich immers ook verheugen op een beklijvende tweestrijd met Hamilton. "Ik hoop alleen dat het resultaat dit weekend andersom is. Het lijkt er in ieder geval op dat we een zeer competitieve auto hebben, al is dit circuit compleet anders dan in Bahrein en is het hier ook een stuk kouder. Maar goed, vorig jaar waren we hier competitief en ik vind het sowieso een prachtig circuit om op te rijden. Ik kijk enorm uit naar dit weekend en hoop dat de auto weer goed is, al zie ik eigenlijk geen reden waarom dat niet zo zou zijn."

VIDEO: Profiteert Red Bull van de nieuwe F1-reglementen? Een technische analyse