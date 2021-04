De 2021-editie van de Canadese Grand Prix zou op 13 juni verreden gaan worden, een weekend na de Grand Prix van Azerbeidzjan. De afgelopen tijd ontstonden er meer en meer twijfels over het doorgaan van de race, doordat er in Canada nog altijd zeer strikte maatregelen gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met name de verplichte quarantaine zou F1 in de weg zitten met de huidige kalender. Donderdag bracht Radio Canada naar buiten dat het doek definitief zou zijn gevallen voor de ontmoeting op het Circuit Gilles Villeneuve, waarbij de volksgezondheid als belangrijkste reden wordt aangedragen. Het gaat vooral om de risico’s die kleven aan het door elkaar laten lopen van het F1-personeel en de lokale medewerkers en vrijwilligers op het circuit. Ook financiële problemen rond het organiseren van een race zonder publiek zouden een rol spelen.

Op dit moment kan een woordvoerder van de Formule 1 nog geen duidelijkheid geven over het al dan niet doorgaan van de Canadese GP: “We blijven in gesprek met de promotor in Canada en geven nu verder geen commentaar.” Ook een woordvoerder van de promotor van de race kon Motorsport.com nog geen uitsluitsel geven. “Radio Canada verwijst naar een document met aanbevelingen van de gezondheidszorg. Als organisatie hebben wij nog geen bevestiging gehad van onze gezondheidsfunctionarissen en totdat we een officiële bevestiging krijgen, geven wij geen commentaar.” Naar verluidt is Turkije de grote favoriet om het wegvallen van de GP van Canada op te vangen. Vorig jaar wist Istanbul Park met korte aanlooptijd een race te organiseren en bovendien ligt het op de route van Azerbeidzjan terug naar Europa.

Dat er relatief vroeg een knoop moet worden doorgehakt over het doorgaan van de GP van Canada heeft te maken met de opbouw van het semi-stratencircuit. Die gaat op korte termijn beginnen en dus moet er snel gehandeld worden. Wel heeft de Formule 1 met man en macht geprobeerd om de wedstrijd door te kunnen laten gaan. F1-baas Stefano Domenicali heeft de Canadese regering in maart gevraagd voor uitzonderingen op de quarantaineregels en uitleg gegeven over de maatregelen die de F1 bij andere races hanteert. Ook werd gekeken naar het opzetten van een strikte bubbel voor de teams en het overige F1-personeel, zoals dat afgelopen jaar ook gebeurde rond de GP’s van Bahrein en Abu Dhabi. Dat bleek praktisch echter moeilijk haalbaar.