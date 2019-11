Tost: 'Honda aan basis van vormpeil Toro Rosso'

Toro Rosso staat na het onverwachte succes op Interlagos stevig op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De equipe staat acht punten achter Renault, dat wisselvallig blijft scoren. Met een sterk weekend in Abu Dhabi kan het Franse fabrieksteam nog worden verschalkt. Zo zou het team na een trage start alsnog het beste eindresultaat ooit kunnen boeken. Volgens teambaas Tost zijn de verbeteringen bij Honda voor een groot deel verantwoordelijk voor die ommekeer.

“De samenwerking met Red Bull heeft ons aan het begin van het seizoen geholpen, omdat we van hen de ophanging hebben overgenomen. Tijdens het seizoen hebben we door de reglementen niet veel kunnen doen met die synergie. Het was vooral Honda dat een grote stap vooruit heeft gezet”, legde Tost uit. “De aerodynamische updates hebben ons geholpen, maar het was vooral Honda. Zij hebben ons geholpen om onze prestaties op te krikken."

Volgens Tost is de finish van de Grand Prix op Interlagos, waarbij Gasly de Mercedes van Lewis Hamilton kon afhouden in een dragrace naar de finish, tekenend voor de krachtsverhoudingen tussen de motoren. Het is geen geheim dat Honda in de kwalificatie nog steeds tekort komt ten opzichte van Mercedes en Ferrari, maar in de race lijkt het verschil een stuk kleiner.

“De sleutel was het vermogen van de Honda in de race, want Honda is tijdens wedstrijden erg sterk en we hadden minder downforce dan de anderen omdat we sneller waren dan de rest. Dat heeft ons geholpen. Je moet natuurlijk wel op je banden letten in het bochtige gedeelte, anders werkt het niet. Het is ons goed gelukt, moet ik zeggen."

Met medewerking van Oleg Karpov