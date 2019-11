Tost: "Slaap stuk beter na de Grand Prix van Brazilië"

Door de tweede plek van Pierre Gasly en de tiende plaats van Daniil Kvyat staat Toro Rosso nu met een comfortabele marge ten opzichte van Racing Point op de zesde plek in het constructeurskampioenschap. Met nog één race te gaan is het onwaarschijnlijk dat Racing Point de achterstand van zestien punten goedmaakt en dat kan zomaar vijf miljoen dollar aan prijzengeld betekenen. Zelfs de vijfde plek is nog haalbaar voor Toro Rosso, als het acht punten kan inlopen op Renault.

Tweemaal heeft het team dit seizoen op het podium gestaan, na de derde plek in Hockenheim nu dus een tweede plaats in Sao Paulo. "Het zijn veel punten in het constructeurskampioenschap en dat is belangrijk", antwoordt Tost op een vraag van Motorsport.com. "Dat staat nog los van het feit dat dergelijke successen altijd goed zijn voor het team. We zijn erg blij, vooral voor Pierre dat hij op de tweede plaats eindigde. In Hockenheim waren we erbij, nu opnieuw."

Over de strijd om vijf miljoen tegen Racing Point zei hij: "Abu Dhabi is over een week, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Maar nu slaap ik wat beter dan voorheen." Volgens hem is het STR-pakket in de afgelopen maanden ook een stuk beter geworden. "Gelukkig konden we de prestaties van de auto verbeteren. De aerodynamische upgrades werkten en Honda maakte een stap. De prestaties zijn gedurende het seizoen absoluut verbeterd, wat de reden is dat we zo'n goede positie konden bereiken. We werden natuurlijk geholpen door de uitvalbeurten en crashes van andere auto's, maar dat hoort bij het spelletje."

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer zegt dat zijn formatie uit Silverstone de jacht op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap niet zal opgeven, ondanks de grote kloof met Toro Rosso. Het team scoorde slechts twee punten in Brazilië, door de negende plek van Sergio Perez. Lance Stroll raakte met zijn eigen wagen puin van de Ferrari's, waardoor de Canadees met een DNF eindigde. "Wie had kunnen raden dat een Red Bull, twee Ferrari's en een Mercedes deze race niet in de punten zouden finishen? Het is zeker moeilijker geworden, maar we gaan het niet opgeven. Er is nog een race te gaan", vertelde Szafnauer aan Motorsport.com. "Het zag er goed uit voordat de safety cars kwamen. We hadden helaas niet de beste topsnelheid en bij de herstart waren we dus wat kwetsbaar. Lance zat net achter Sergio en toen de twee Ferrari's elkaar raakten, reed hij over hun puin en brak zijn voorwielophanging."

Met medewerking van Adam Cooper