Pirelli zal eventueel besluit om bij 2019-band te blijven accepteren

De F1-teams kregen tijdens de vrijdagtrainingen voor de Amerikaanse Grand Prix de kans om de nieuwe banden voor 2020 vast uit te proberen. Ze waren echter niet enthousiast over het rubber en vragen zich nu af of het niet beter is om bij de huidige banden te blijven. Na de Grand Prix van Abu Dhabi wordt er verder gewerkt aan de nieuwe banden tijdens een tweedaagse testsessie op het Yas Marina Circuit. Mochten de teams hierna nog steeds de voorkeur geven aan de 2019-banden, dan zal Pirelli die beslissing niet aanvechten, zo laat Isola weten.

“We willen de bandenconstructie voor 2020 in Abu Dhabi aan een grondige test onderwerpen”, laat Isola weten. “Na die test analyseren we de data en hebben de teams de mogelijkheid om een verandering aan te vragen, als meer dan zeventig procent van de teams dezelfde mening is toegedaan. Als die beslissing gebaseerd is op technisch bewijs dat de 2019-band om wat voor reden dan ook beter presteert dan die voor 2020, dan hebben wij er geen problemen mee om met de 2019-band verder te gaan, omdat het een goed product is. We zien daarom geen reden om tegen zo’n beslissing in te gaan.”

“Maar natuurlijk willen we wel graag boven water krijgen waarom we na een jaar lang testen ineens met een andere uitkomst zitten. Dat is belangrijk met het oog op de toekomst", aldus Isola.

Pirelli denkt dat de teams in Austin problemen hadden met de 2020-banden door de lage temperaturen en feit dat de nieuwe banden een andere afstelling behoeven. Isola: “De test in Austin was om een aantal reden niet representatief. Niet alleen vanwege het weer, maar ook om het feit dat niemand de afstelling kon optimaliseren voor de band, aangezien er een raceweekend gaande was. En de nieuwe constructie kan de balans een klein beetje veranderen.”

Met medewerking van Jonathan Noble