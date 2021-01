Tost: AlphaTauri draaide in 2020 ‘veel beter’ seizoen dan in 2008

AlphaTauri kende een sterk seizoen in 2020. Het team eindigde met de zevende plaats in het kampioenschap voor constructeurs weliswaar een positie lager dan in 2019, maar de prestaties waren wederom een stap vooruit. Vooral Pierre Gasly liet zich regelmatig op sterke wijze zien en werd op Monza beloond met zijn eerste Grand Prix-zege. Voor AlphaTauri en voorganger Toro Rosso was het de tweede overwinning, nadat Sebastian Vettel in 2008 ook de Grand Prix van Italië op zijn naam schreef. Tost stond ten tijde van beide overwinningen aan het hoofd van het team en hij vindt dat de prestaties van zijn renstal in 2020 nog een stapje beter zijn dan die van 2008.

“We hadden in 2008 inderdaad een fantastische overwinning met Sebastian op Monza, maar destijds hadden we niet zoveel goede resultaten als in 2020”, vertelde Tost aan Motorsport.com. “Het was niet alleen de overwinning op Monza. Er waren veel andere goede races met de vierde plaats op Imola en P5 op Portimao. We waren zesde in Bahrein en Duitsland en zevende in Oostenrijk, Groot-Brittannië en op Mugello. We hadden niet slechts een uitschieter. We hadden veel goede raceresultaten en dat maakt dit seizoen veel beter dan 2008.”

Gasly content met consistentere optredens

Een sleutelrol was daarbij weggelegd voor Gasly. De Fransman kende een moeilijk 2019, toen hij zijn plek bij Red Bull halverwege het seizoen verloor aan Alexander Albon. In 2020 revancheerde hij zich en hij concludeert dan ook dat hij een betere, consistentere rijder is dan voorheen. “Natuurlijk krijg je nooit het ideale scenario, de ideale balans, de ideale race, strategie, bandenslijtage enzovoorts. Maar ik heb geprobeerd om beter te reageren op deze factoren en gedurende het seizoen consistenter te presteren”, concludeert hij in gesprek met Motorsport.com. “Ik ben er heel blij mee, want ik denk dat we als team vaak in de top-tien en in Q3 eindigden. Wat betreft de samenwerking met het team denk ik dat we elkaar goed begrijpen. We hebben consistent gepresteerd en gemaximaliseerd met de auto die we hadden. Dit was een helder doel dat we met het team, ikzelf en de mensen om mij heen geformuleerd hadden voor 2020.”

Toch onderstreept Tost ook de progressie die AlphaTauri als geheel geboekt heeft. “Het ontwerpteam en de productie in Faenza werkten heel goed en komen nu samen. We worden steeds beter in ieder aspect van de processen, maar ook qua discipline. Ook de operatie op het circuit werkte goed”, analyseert hij. De Oostenrijker is bovendien zeer tevreden over de ontwikkeling van Gasly. “Pierre verbeterde zich enorm, hij heeft nu een heel hoog niveau bereikt. Daardoor konden we zo succesvol zijn. Ik moet zeggen dat de auto vanaf het begin goed werkte. De aerodynamische upgrades brachten ons gelukkig voordeel en lieten ons vooruitgang boeken. Deze punten zorgden gezamenlijk voor een mooi beeld met succes.”

VIDEO: Pierre Gasly blikt terug op zijn eerste Grand Prix-zege