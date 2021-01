Ricciardo heeft bijzonder advies voor Perez: "Knuffel hem eens"

Marko heeft nogal de reputatie een brombeer te zijn, een knuffel zou hem wel eens kunnen ontdooien, denkt de Australiër die overigens vindt dat de adviseur van Red Bull in de loop der jaren wat milder is geworden. “Zeker in het begin toen ik net bij het juniorteam zat, was ik altijd bang om één op één met hem te praten. Misschien ben ik nu gewoon wat volwassener, maar ik heb ook het gevoel dat hij wat aardiger is. Wel denk ik dat je bij Helmut wel honderd procent openheid en eerlijkheid krijgt. Als je het niet goed doet, dan zal hij je dat laten weten. Je moet bereid zijn om soms wat constructieve kritiek te krijgen en niet alles persoonlijk te nemen.”

“Ik denk dat hij dat soort dingen ook echt zegt om het beste uit jezelf te halen. Bovendien zegt hij het omdat hij om je geeft en in je gelooft. Dus als hij je kritiek geeft dan moet je dat maar als een compliment opvatten. Maar echt advies aan Sergio? Ik weet het niet. Ik zou zeggen, geef hem eens een knuffel. Kijk hoe hij daarmee omgaat", grijnst Ricciardo.

Ondanks zijn wat onhandige vertrek bij Red Bull – Ricciardo besloot in 2018 vlak voor het tekenen van een nieuw contract opeens naar Renault te gaan – heeft de Australische coureur nog steeds een goede band met Marko. De twee leggen nog regelmatig een wedje over van alles en nog wat, maar afgelopen seizoen kwam het daar niet van. “We zouden opnieuw een weddenschap afsluiten, maar uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Met wat ik in gedachten had, zou ik zeker hebben gewonnen, maar vorig jaar won hij een paar euro van mij dus hij staat voor. Mocht hij dit seizoen met een goede weddenschap komen dan zal ik er zeker op ingaan, het is een mooie manier om onze relatie gaande te houden.”