Verstappen: Bekende achternaam lastiger voor Schumacher dan voor mij

Schumacher wordt de zeventiende zoon van een Formule 1-coureur die zelf ook in de koningsklasse van de autosport actief is. Hij debuteert in 2021 bij Haas F1, waar hij door Ferrari is gestald. Hoewel er na een lastig jaar voor het team komend seizoen geen wonderen verwacht mogen worden van de Duitser, weet hij de ogen van het grote publiek toch op zich gericht. Hij betreedt de F1 namelijk als de zoon van Michael Schumacher, die tot 2020 in zijn eentje recordhouder was qua aantal wereldtitels en ook het record voor meeste overwinningen in handen had, tot Lewis Hamilton dat record afgelopen jaar verbeterde.

Dat zorgt ervoor dat er flink wat druk op Schumacher staat, iets waar Max Verstappen over mee kan praten. Hij debuteerde in 2015 in de F1 als zoon van Jos Verstappen. “Als alles goed gaat, is het makkelijk. Maar als het niet loopt, dan is het tegendeel waar”, vertelde de Nederlander aan F1-Insider over de druk die Schumacher mag verwachten. “Voor Mick is het bovendien anders dan voor mij, want zijn vader is met zeven wereldtitels de recordkampioen. Dat is een lastige uitgangspositie. Al sinds zijn tijd in de karts stond de pers om hem heen. Daarna is de hype alleen nog maar meer geworden. Hij heeft echter een goede omgeving en goede mensen om zich heen die zich die zich om hem bekommeren. Dat doen ze heel goed.”

Schumacher en Verstappen kennen elkaar al vrijwel hun hele leven, doordat hun vaders goed bevriend waren met elkaar. Hierdoor reden ze in hun jeugd regelmatig gezamenlijk op de kartbaan. Verstappen was zich destijds niet bewust van de status van vader Schumacher. “Nee, ik was destijds drie of vier jaar oud. Ik wist alleen dat het oom Michael was, die altijd heel vriendelijk en een enorme familieman was. Maar ik zag hem nooit als de recordkampioen, daar was ik me niet van bewust. Dat kan je zien in de oude foto’s en video die we thuis hebben. Mick of [zijn zus] Gina waren er altijd en het was geweldig. Ik heb hele mooie herinneringen aan dergelijke weekenden.”