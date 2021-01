Hamilton looft mentaal sterke Bottas: “Hij klaagt en zeurt nooit”

Hamilton werd in 2020 voor de zesde keer in zeven jaar en voor de zevende keer in totaal wereldkampioen in de Formule 1. De Mercedes-coureur gooide de strijd om de titel drie races voor het einde in Turkije al in het slot en zou uiteindelijk, ondanks het missen van een race vanwege het coronavirus, 124 punten meer scoren dan Bottas. De Fin legde daarmee nipt beslag op de tweede plaats in de titelstrijd. Toch vindt Hamilton dat zijn teamgenoot respect verdient voor zijn prestaties, maar bovenal voor de mentaliteit waarmee hij aan de start verschijnt.

“Als ik zeg dat men Valtteri zijn verdiende respect moet geven, dan denk ik dat je in ogenschouw moet nemen tegen wie hij het opneemt. Het is niet makkelijk om mijn teamgenoot te zijn, weet je?”, begint Hamilton. “Maar weekend na weekend begint hij met dezelfde mentaliteit. Hij zeurt en klaagt nooit dat er iets mis is met de auto, het is altijd ‘ik moet het zelf beter doen’. Ik ken geen andere coureur die dat doet. Dit is volgens mij iets wat wij gemeen hebben: we beginnen met een frisse kop aan het weekend, en ik denk dat hij mentaal gezien een van de sterkste coureurs is.”

Bottas heeft gat in kwalificatie gedicht

De prestaties van Bottas staken in 2020 schril af tegen de verrichtingen van Hamilton. De Brit wist maar liefst elf keer te winnen, stond veertien keer op het podium en vertrok tien keer van pole-position. Zijn teamgenoot zette daar twee overwinningen, elf podia en vijf poles tegenover, terwijl hij een jaar eerder nog vier zeges en vijftien podiumplaatsen pakte. Toch zag Hamilton afgelopen jaar een sterkere Bottas. “Ik denk dat Valtteri ieder jaar sterker en sterker wordt. De media ging in op het Bottas 2.0-verhaal, maar ieder jaar zie je hem enorm hard proberen om de lat op veel verschillende vlakken hoger te leggen. Dat heb je in 2020 weer gezien.”

Hamilton erkent dat Bottas in de races niet dezelfde vorm had als in 2019, maar daar stond volgens hem tegenover dat de coureur met startnummer 77 fikse progressie boekte op zaterdag. “Hoewel het gat qua punten groot is, zag je dat het in de kwalificatie om de kleinste marges ging. Hij heeft het gat in de kwalificaties al gedicht en dat maakte het behoorlijk uitdagend. En natuurlijk zag je dat de consistentie die ik afgelopen jaar had uiteindelijk het verschil maakte, maar het was heel close als je naar de weekenden zelf kijkt.”

