Colapinto debuteert bij Williams in F1-training tijdens Britse GP

Franco Colapinto stapt aanstaande vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië in de auto van Logan Sargeant, zo heeft het Formule 1-team van Williams maandag bekendgemaakt. De Argentijn, die onderdeel is van het opleidingsprogramma van het team en normaal gesproken uitkomt in de Formule 2, maakt dan zijn debuut in een officiële F1-sessie tijdens een raceweekend. Wel heeft hij vorig jaar in Abu Dhabi namens Williams al deelgenomen aan de young driver test. Na de eerste oefensessie moet Colapinto weer plaatsmaken voor Sargeant, die de rest van het raceweekend in de FW46 zit.

"Er gaan zoveel emoties door mij heen. Ik ben enorm verheugd en het is een heel belangrijk moment in mijn leven en mijn loopbaan", zegt Colapinto over de kans om een F1-training te mogen rijden. "Ik kijk enorm uit naar het ervaren van de nieuwe auto, nadat ik die van vorig jaar testte in Abu Dhabi. Het is ook een privilege om dat te doen op een circuit als Silverstone, dat een van mijn favorieten is. Het betekent ook veel dat ik dat bij de thuisrace van het team mag doen." Sportief directeur Sven Smeets voegt daaraan toe: "We zijn trots op onze getalenteerde groep coureurs in de Williams Driver Academy en we vinden het belangrijk om ze de kans te geven progressie te boeken, maar ook dat ze dit soort kansen krijgen terwijl ze zich omhoog werken."

Colapinto heeft zijn trainingsoptreden bij Williams in Silverstone te danken aan de geldende regels in de Formule 1. Die schrijven voor dat F1-teams ieder seizoen minimaal twee keer een coureur met maximaal twee Grands Prix ervaring moeten inzetten tijdens een vrije training. Williams heeft dus besloten om de Argentijn bij haar thuisrace op Silverstone in de FW46 te laten klimmen. Later dit jaar moet de formatie uit Grove dus nog minimaal één keer een nieuwkomer in de auto zetten, dan moet Alexander Albon plaatsmaken. Vermoedelijk krijgt Colapinto, die in zijn eerste Formule 2-seizoen al een overwinning heeft geboekt en met 75 punten op de gedeelde vijfde plaats staat in de titelstrijd, dan nogmaals de kans.