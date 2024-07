Verstappen ontkent ‘moving under braking’ tijdens duel met Norris

Lange tijd had het er alle schijn van dat Max Verstappen op de Red Bull Ring zijn derde overwinning op rij zou behalen. Maar na een langzame tweede pitstop voor de Nederlander wist Lando Norris, die in tegenstelling tot de Red Bull-coureur naar nieuwe medium banden was gewisseld, het gat te dichten en de regerend wereldkampioen onder druk te zetten. De Brit opende meerdere keren de aanval op Verstappen en klaagde herhaaldelijk over de wijze waarop de Limburger verdedigde.

“In mijn ogen was het geen ‘moving under braking’. Want elke keer dat ik bewoog, was ik nog niet aan het remmen”, laat Verstappen weten aan de geschreven pers in Oostenrijk, waaronder Motorsport.com. “Van de buitenkant lijkt het altijd anders, maar ik denk dat ik een redelijk goed idee heb van wat ik in dergelijke scenario’s moet doen.”

“Het waren ook echt een paar zeer late duiken, waarbij de auto naar de binnenkant werd gezonden in de hoop dat de ander zou uitwijken”, vervolgt de drievoudig wereldkampioen. “Dat is niet zoals je normaal gesproken racet, maar het is ook gewoon die bocht. In het verleden ben ik ook wel de andere partij geweest. Toen was ik degene die ervoor ging. Maar het is gewoon hoe die bocht is vormgegeven.”

'Straf aan de zware kant'

Met nog acht ronden te gaan kwam het tot een botsing. Verstappen: “De move waarbij we tegen elkaar aan kwamen, kwam voor mij onverwacht. Ik zag Lando natuurlijk wel aankomen en verdedigde daarom een beetje de binnenkant. En vervolgens kwamen we onder het remmen met onze achterbanden tegen elkaar aan, waardoor we beide een lekke band opliepen, wat natuurlijk niet is wat je wil.”

“Hij zond hem dus laat in de hoop dat de ander zou uitwijken en hij de bocht nog zou halen, wat niet het geval was. Dus dan kun je natuurlijk zeggen dat ik me schuldig heb gemaakt aan ‘moving under braking’, maar daar was geen sprake van aangezien ik niet remde toen ik bewoog”, aldus Verstappen, die dus van mening is dat Norris ook een aandeel heeft in het moment. “Omdat hij van ver kwam, wat er natuurlijk gaaf uitziet - en ik houd daar zelf ook wel van - maar soms pakt het goed uit en soms niet. En vandaag pakte het niet goed uit. En daarna was het gewoon bijzonder ongelukkig dat we met elkaar in aanraking kwamen. Dus als ik er zo op terugkijk, is die straf van tien seconden een beetje aan de zware kant. Ik heb niet het gevoel dat ik op dat moment iets heel erg agressiefs heb gedaan.”

Norris en Verstappen wisten beiden de pits te halen. Voor de McLaren-coureur eindigde de race daar, terwijl Verstappen nog een vijfde plek uit het vuur wist te slepen, waardoor hij in het kampioenschap is uitgelopen op zijn Britse rivaal. Dat verschil is nu 81 punten. “Je kan zeggen dat we de schade beperkt hebben, maar voor ons allebei is dit niet wat je wil. We zijn beide gepikeerd. Niet alleen Lando is gepikeerd, ik ook.”

Video: Verstappen en Norris botsen tijdens GP Oostenrijk