Het team van Haas heeft in Oostenrijk op eigen kracht een knappe dubbele puntenfinish behaald. Komatsu is dan ook in zijn nopjes met de uitkomst van de Grand Prix. “Vijf teams zijn sneller dan wij”, vertelt de teambaas aan Motorsport.com. “Ieder team is gefinisht, dus we zouden P11 moeten staan. Maar als je kijkt naar de pace ten opzichte van de snelste auto, dan zaten we erg dichtbij.” Komatsu refereert aan de pace van Sergio Pérez, die in de laatste tien ronden op de staart van Nico Hülkenberg zat.

Het team van Haas heeft de gehele slotfase op het puntje van de stoel gezeten, want het leek erop dat Pérez in de positie zou komen om een aanval te gaan plaatsen. Die poging kwam uiteindelijk in de laatste ronde van de race, maar Hülkenberg kon deze pareren. Ondanks de snellere RB20 bleef Komatsu hoopvol, omdat de mediums van Pérez harder zouden slijten dan de harde banden van de Duitser. “De pace van Magnussen in de sprint was heel vergelijkbaar met die van Pérez [in de GP]. We wisten dus dat we hem er niet zomaar voorbij hoefden laten gaan.” De teambaas was echter niet zeker dat ze aan het langste eind zouden trekken. “Maar het was het waard om voor te vechten.”

Hülkenberg scoorde op de Red Bull Ring acht punten, waardoor Haas in Oostenrijk samen met de P8 van Magnussen een belangrijke voorsprong heeft gebouwd op concurrent Alpine. Gevraagd of Komatsu het overwoog om het gevecht met Pérez te staken om zo belangrijke punten veilig te stellen, antwoordt de Japanner: “Absoluut niet.” De Haas-teambaas vertelt dat de tijden van Pérez en Hülkenberg ook voor de laatste pitstop niet ver van elkaar waren verwijderd. “We hebben er niet eens aan gedacht om hem er voorbij te laten”, aldus Komatsu.

Resultaat van goede upgrades?

Na de Spaanse Grand Prix is Oostenrijk de tweede race op rij waar de pace in de longruns goed was. “In Barcelona kregen we al de bevestiging dat wat we dit jaar aan het doen zijn werkt. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat we meer performance in mijn auto hebben gevonden”, meent de teambaas. De upgrades werden vanaf de Grand Prix in Imola al geïntroduceerd, maar Komatsu benadrukt dat de daaropvolgende races in Monaco en Montreal niet representatief waren en dus geen realistisch beeld konden schetsen.

Bekijk hier de samenvatting van de race