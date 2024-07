Na een seizoen van totale dominantie is de concurrentie dit jaar dichterbij gekomen aan Red Bull, waarbij vooral McLaren een goede stap naar voren heeft gemaakt. Lando Norris kon Max Verstappen al een paar keer het vuur aan de schenen leggen en ging er in Miami zelfs met de overwinning vandoor, nadat de safety car op een voor hem gunstig tijdstip op de baan was verschenen. In Oostenrijk kon Norris opnieuw met Verstappen om de zege vechten, nadat de Nederlander tijd had verloren bij de pitstops en de balans van de auto plots verdwenen was tijdens de laatste stint. Dit keer eindigde het duel in een botsing, die Verstappen terugwierp naar de vijfde plek en Norris een DNF opleverde. "Ik heb het niet gezien!", lacht David Coulthard als Motorsport.com hem in de paddock vraagt wat hij van het veelbesproken moment tussen Verstappen en Norris vindt. "Ik was net vertrokken uit de commentaarpositie om de top-drie van de race te interviewen toen het incident zich voltrok."

Een oordeel over het incident kan hij dus niet geven. "Maar ik heb wel gezien hoe ze na de pitstop met elkaar aan het vechten waren", vervolgt de Schot. "Lando dook aan de binnenkant en riep vervolgens dat Max de deur had dichtgegooid. En dat gebeurde daarna nog eens. Het is de eerste keer dat Lando op dit niveau met Max aan het vechten is. We hebben eerder Lewis en Max zo met elkaar zien vechten. Zij kwamen er met de tijd achter hoe ver ze bij elkaar kunnen gaan. Lando is nog steeds aan het leren hoe het is om zo met Max te vechten."

"Maar laat ik daar één ding aan toevoegen: Max is een fucking snelle en harde racer die zich niet zomaar laat inhalen", stelt Coulthard. "Maar naarmate je het beestje beter leert kennen, wordt het gemakkelijker om te weten wat je moet doen. Lando moet dus gewoon doorgaan met wat hij aan het doen is en proberen of hij het kan doen zonder dat het tot een botsing komt."

Geen persoonlijkheidswedstrijd

Norris maakte dit jaar al een aantal keer een verslagen indruk, nadat hij er niet in was geslaagd om het maximale uit zijn McLaren te halen. Coulthard: "Hij is heel erg open als het gaat om mentale gezondheid en zijn reis naar de Formule 1. Dat is aan de ene kant geweldig, aan de andere kant: dit is geen persoonlijkheidswedstrijd. Het gaat hier om wie er de snelste rondetijd kan rijden en het eerste aan de finishvlag is. Dat is waarop je als coureur wordt beoordeeld. Dus wat Max ook aan het doen is, hij zal ermee door moeten gaan want hij presteert heel erg goed. En als Lando het nodig heeft dat hij hard is voor zichzelf, om het beste uit zichzelf te halen, dan moet hij dat vooral blijven doen. En dan zien we bij de finishvlag wel wie er de beste is."

Het incident tussen Verstappen en Norris in beeld: