Foto’s: Nieuwe tribunes op circuit Spa-Francorchamps krijgen vorm

Het legendarische Formule 1-circuit van Spa-Francorchamps ondergaat deze winter een ingrijpende metamorfose. Als onderdeel van een investering van 80 miljoen euro wordt een deel van de faciliteiten rondom het circuit opgeknapt, terwijl ook de baan zelf onder handen wordt genomen om de diversiteit aan activiteiten op het circuit te vergroten. De directie van het Belgische circuit wil dit jaar namelijk niet alleen auto-, maar ook motorraces organiseren. Om in aanmerking te komen voor een FIM-licentie zal echter eerst een deel van de uitloopstroken aangepast moeten worden.

In een eerdere update toonde het Ardennencircuit voor de jaarwisseling al foto’s van La Source, Bruxelles en Blanchimont, waar de geasfalteerde uitloopstroken worden uitgebreid en/of deels worden vervangen door een grindbak. Het circuit heeft nu ook foto’s gedeeld van Les Combes en Malmedy, het punt waar Sergio Perez afgelopen jaar voor de Grand Prix van België zijn Red Bull op weg naar de grid al in de bandenstapels parkeerde. In de bochtencombinatie aan het einde van het lange rechte stuk van Kemmel worden de uitloopstroken vergroot, de vangrails verplaatst en komt er meer grind te liggen. Daarnaast zullen achter de bandenstapels ook de servicewegen worden vernieuwd.

Tekst loopt door onder de foto's

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Eau Rouge/Raidillon

Spa-Francorchamps heeft ook nieuwe foto’s gedeeld van de meest beroemde sectie van het circuit: de bochtencombinatie Eau Rouge en Raidillon. Aan de bovenkant van Raidillon zal aan de rechterkant de uitloopstrook worden vergroot, terwijl ook aan de linkerkant van de bocht extra ruimte wordt gecreëerd. Beide punten kwamen de afgelopen jaren onder een vergrootglas te liggen nadat het er een paar keer gruwelijk mis ging, met onder andere het fatale ongeval van Formule 2-coureur Anthoine Hubert als gevolg. Onderaan de heuvel zal in Eau Rouge de vangrail worden verplaatst, dit eveneens ten gunste van een grotere uitloopstrook.

Achter de vangrails herrijst langzaam maar zeker een gloednieuw tribunecomplex, dat ruimte moet bieden aan 4600 overdekte zitplaatsen en een aantal VIP-lounges. Deze tribune, die uitzicht zal bieden over de oude pits, de paddock en het gedeelte tussen La Source en Raidillon, zal naar verwachting eind april gereed zijn.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

