Foto’s: De ingrijpende verbouwing van Spa-Francorchamps in beeld

Het circuit van Spa is momenteel niet het domein van raceauto’s, maar van tientallen graafmachines en kiepwagens. Op en naast de baan wordt er sinds 15 november gewerkt aan de eerste fase van een grootschalige renovatie, waar in totaal liefst 80 miljoen euro voor is uitgetrokken. Doel van de renovatie is het opknappen van de faciliteiten rondom het circuit, maar ook het vergroten van de diversiteit aan activiteiten op het circuit. In 2022 wil Spa-Francorchamps namelijk niet alleen auto-, maar ook motorraces organiseren op de ruim zeven kilometer lange omloop. Zo staan volgend jaar niet alleen de Formule 1 Grand Prix van België, de 24 uur van Spa en de 6-uursrace van het WEC op de planning, maar moet op 22 juni ook de 24 uur voor motoren weer terugkeren in de Ardennen.

Om in aanmerking te komen voor de vereiste FIM-licentie worden momenteel op een aantal punten de geasfalteerde uitloopstroken onder ander handen genomen. Deze worden in een aantal bochten vergroot en deels uitgebreid of vervangen door een grindbak. Tegelijkertijd worden ook een aantal tribunes vernieuwd. Vorige maand doken er al foto’s op van de sloop van het iconische chalet dat uitzicht bood op de paddock en Eau Rouge, maar plaats moest maken voor de bouw van een nieuwe overdekte tribune. Inmiddels heeft het circuit meer beelden vrijgegeven van de verbouwing.

La Source

Het gedeelte tussen La Source (de eerste bocht) en Eau Rouge is momenteel nauwelijks meer te herkennen. Aan de buitenkant van de hairpin wordt een deel van de geasfalteerde uitloopstrook vervangen door een grindbak. Tegenover de oude pits hebben de zogenaamde 24-uurstribune en de onoverdekte zitplaatsen het veld moeten ruimen, waardoor het iconische plaatje vanuit de eerste bocht richting Eau Rouge voorgoed verandert. De verouderde tribunes worden vervangen door nieuwe tribunes, die ook plek bieden aan de nodige VIP-lounges.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Bruxelles

Bovenaan het circuit wordt aan de buitenkant van Bruxelles eveneens hard gewerkt. Hier zal, net als in La Source, een deel van de geasfalteerde uitloopstrook plaatsmaken voor de komst van een grindbak.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

Blanchimont

Aan de buitenkant van de razendsnelle knik naar links wordt de vangrail naar achteren geplaatst om de uitloopstrook te vergroten. Ook hier zal de geasfalteerde run-off echter grotendeels vervangen worden door een grindbak. Achter de bandenstapels zal er bovendien een weg worden aangelegd voor servicevoertuigen.

Werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps Foto: Circuit Spa-Francorchamps

VIDEO: Zo moet het vernieuwde Spa-Francorchamps er uiteindelijk uit gaan zien