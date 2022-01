Gasly hoopt met sterke vorm terug te keren naar F1-topteam

Gasly maakte na twee seizoenen bij Toro Rosso [het huidige AlphaTauri] in 2019 de overstap naar grote broer Red Bull Racing. De Fransman werd teamgenoot van Max Verstappen en verving Daniel Ricciardo, die op zijn beurt naar Renault verkaste. Het werd een lastig F1-seizoen voor Gasly. Een flinke crash in de wintertests in Barcelona zorgde voor een deuk in het zelfvertrouwen en in de Grands Prix kon de coureur het tempo van zijn Nederlandse ploegmaat niet bijbenen. Alhoewel de teamleiding meermaals riep Gasly gewoon aan boord te willen houden, besloot de Red Bull-top hem in de zomerstop toch te vervangen. Het werd een swap met Toro Rosso-coureur Alexander Albon.

De coureur uit Rouen herpakte zich in 2020 met onder meer een klinkende overwinning op het circuit van Monza en ook afgelopen seizoen deed de AlphaTauri-rijder het meer dan verdienstelijk. Gasly lijkt het plezier weer helemaal te hebben teruggevonden, maar baalde openlijk toen bekend werd dat Sergio Perez nog een jaar mocht aanblijven bij de Red Bull. Gasly is niet bang dat zijn kansen bij een groter team nu definitief zijn verkeken. Na 2023 lopen namelijk diverse overeenkomsten af.

"De markt verandert razendsnel. Veel contracten lopen in 2023 af en dan zullen er kansen zijn. Ik maak me niet gek veel zorgen", sprak de coureur tegen het Duitse Auto, Motor und Sport. De Fransman kende een sterk 2021 en finishte geregeld in de top tien, ook in de kwalificaties deed de coureur het niet onverdienstelijk. "Op dit moment concentreer ik me op mijn prestaties. Het beste wat ik kan doen is het herhalen van sterke resultaten, zoals ik in Mexico deed. Ik eindigde daar in de kwalificatie achter Mercedes en Red Bull en dat in een auto uit het middenveld. Ik zou het dus sowieso beter doen in een snellere bolide."

Pierre Gasly stapt uit de Red Bull Racing RB15 na een crash in Barcelona Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In september vorig jaar werd bekendgemaakt dat Gasly nog een jaar bij AlphaTauri mag blijven. Naast zijn sterke optredens, is ook zijn F1-ervaring van onschatbare waarde voor het kleine team uit Faenza. Teamgenoot en nieuwkomer Yuki Tsunoda beleefde een wisselvallig seizoen en teambaas Franz Tost merkte op dat Gasly's ervaring van pas gaat komen om de Japanner naar een hoger niveau te tillen. Vooralsnog heeft Gasly een contract tot eind 2023. "Zoals ik al zei, de situatie in de Formule 1 verandert erg snel", vervolgde Gasly. "Ik weet niet of Red Bull met mij door wil gaan of mij aan de kant wil zetten. Ik heb geen idee wat ze met me gaan doen. Dat is iets wat we later gaan bespreken."

Dat Gasly niet in aanmerking kwam voor een tweede kans bij Red Bull kwam hard aan. Hij baalt dat zijn sterke resultaten niet genoeg waren voor een nieuwe promotie. "Ik krijg daar uiteindelijk niet de erkenning en beloning voor. Dat is lastig te verdragen en dat is natuurlijk teleurstellend. Ik wil aan de top vechten, maar dat zal dit jaar nog niet zo zijn. Maar omdat dit in 2022 niet gaat lukken, betekent dit niet dat 2023 hetzelfde gaat zijn. Ik blijf alles geven en in mezelf geloven."