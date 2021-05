F1-tech: De voornaamste upgrades uit Barcelona onder de loep

Als eerste race op het Europese vasteland was de Spaanse Grand Prix jarenlang dé race waar veel teams een omvangrijk upgradepakket voor hun auto introduceerden. Met de gewijzigde kalender voor 2021 en het feit dat veel teams met hun hoofd al bij de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2022 zitten, is de aanpak voor dit seizoen wat veranderd. Daarnaast mogen de teams dit jaar slechts een beperkt aantal tokens inzetten en moest er in de eerste races van het seizoen vooral nog gereageerd worden op de nieuwe reglementen voor de vloer en diffuser.

Het zorgde ervoor dat de omvangrijke upgrades die de teams de afgelopen jaren meenamen naar Barcelona dit jaar uitbleven. Voor veel teams was het in Barcelona vooral zaak om de boel eens goed te analyseren en bleef het bij het velen tot een beperkt aantal updates. Toch waren er hier en daar wat interessante nieuwe onderdelen te zien op de auto’s en experimenteerden sommige teams er flink op los om te zien hoe hun auto er op zou reageren.

Ferrari's T-wing en nieuwe remmen

Zoals bovenaan deze pagina te zien is, heeft Ferrari in Barcelona een dubbele T-wing aan de achterzijde van de motorkap bevestigd. De renstal hoopt daarmee de balans van de auto te verbeteren, zonder daarvoor direct de grootte van de achtervleugel aan te hoeven passen. Daarnaast zouden zowel Ferrari als Alfa Romeo tijdens de vrije trainingen remschijven hebben uitgeprobeerd van een nieuw materiaal. Dit innovatieve materiaal, afkomstig van Brembo, komt voort uit het werk dat de Italiaanse fabrikant had gestoken in een tenderprocedure van de FIA. De autosportfederatie was op zoek naar een exclusieve leverancier van remschijven voor de Formule 1, maar liet dit plan later weer varen. Het nieuwe materiaal van Brembo zou duurzamer zijn zonder prestatieverlies, met gevolg dat de kosten een stuk lager uitvallen. Een interessante ontwikkeling, zeker met het oog op het kostenplafond.

De nieuwe bargeboards van Alfa Romeo

Naast de nieuwe remschijven blijft Alfa Romeo de C41 ook op andere punten ontwikkelen. Zo reed het team in Portugal al met nieuwe bargeboards.

Alfa Romeo C41 bargeboards detail

Zoals op bovenstaande foto te zien is, is de bovenste boemerang-vormige vleugel een stuk groter dan zijn voorganger. De winglet is vooral aan de voorkant gegroeid in formaat en is daarmee in verhouding met de lengte van de onderliggende voetplaat. Als gevolg zijn ook de elementen bovenop de voetplaat onder handen genomen om de luchtstroom in deze regio beter te begeleiden.

Alfa Romeo C41 Bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin blijft werken aan inhaaljacht

In een poging om de opgelopen achterstand weg te poetsen had Aston Martin de introductie van een aantal nieuwe onderdelen naar voren gehaald voor de Portugese Grand Prix. Dit had wel als gevolg dat alleen Lance Stroll in Portimao kon rijden met de upgrades. In Barcelona had ook Sebastian Vettel de updates tot zijn beschikking. Een aantal verbeteringen hebben we al eerder onder de loep genomen, maar een specifiek detail was ons nog niet eerder opgevallen.

Aan de achterzijde van de AMR21 was in Barcelona een nieuwe samenstelling van de diffuser te zien. Aan de onderzijde heeft het team een aantal sleuven in de verticale elementen gecreëerd, terwijl er ook een flinke hap is genomen uit de achterkant van de binnenste scheidingsgang in de diffuser.

De diffuser van Alpine

Ook Alpine heeft zich gefocust op de diffuser in een poging om de in 2021 verloren downforce terug te winnen. Bij de renstal uit Enstone wordt dit echter onderverdeeld in verschillende elementen.

Alpine A521 diffuser

De stippellijn op bovenstaande foto’s geeft de maximaal toegestane lengte van de verticale scheidingsgangen van de diffuser weer. Waar een team er doorgaans voor kiest om deze verticale elementen zo lang mogelijk te laten zijn, heeft Alpine ervoor gekozen om een andere weg in te slaan. In Portugal waren de twee buitenste elementen in lengte afgenomen. Later werd ook diagonaal de zaag gezet in een deel van de binnenste elementen.

De nieuwe voorvleugel van AlphaTauri

AlphaTauri AT02: de oude en nieuwe voorvleugel vergeleken Photo by: Giorgio Piola

Het team van AlphaTauri had naar Barcelona een nieuwe voorvleugel meegenomen, die vooral van invloed zal zijn op de luchtstroom aan de binnenste en uiterste buitenzijde van de auto. Zo is de vorm van de voetplaat (rode markering) aangepast. De meer gangbare golvende vorm heeft plaats moeten maken voor een platter ontwerp. Ook de vorm en hoogte van de verticale elementen onder de voorvleugel (groene markering) is aangepast. De Italiaanse renstal wil daarmee de luchtstroom langs het voorwiel op een andere manier sturen, wat weer van invloed is op de vuile lucht die daarbij wordt gecreëerd.

Ook de vleugeltjes zelf (gele markering) zijn aangepast. De uiteinden aan de binnenzijde van de auto hebben een nieuwe vorm gekregen om de zogenaamde Y250 vortex beter te begeleiden. Aan de achterzijde heeft het team ook al een vleugeltje bovenop de monkey seat gemonteerd en een dubbele T-wing bevestigd om daarmee de auto beter te balanceren.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

De remmen van Red Bull

Red Bull heeft in drie opeenvolgende races al drie verschillende lay-outs uitgeprobeerd van de brake ducts aan de voorzijde van de auto. De renstal wil daarmee de juiste balans vinden tussen het koelen van de remmen en het vinden van de juiste hoeveelheid aerodynamische hulp die het element biedt bij het begeleiden van de turbulente lucht van het voorwiel.

Red Bull RB16B: vergelijking van de brake ducts Photo by: Giorgio Piola

Het bovenste deel van de inlaat was tijdens de eerste twee races onderverdeeld in drie delen. In Portugal werd het middelste kanaal van de inlaat nog eens onderverdeeld met een extra verticaal geplaatst element, waarmee er vier verschillende kanalen werden gecreëerd.

Voor de Spaanse Grand Prix ging de lay-out van de inlaat opnieuw op de schop. De buitenste twee kanalen bleven behouden, maar de binnenste twee kanalen werden in feite een kwartslag gedraaid en horizontaal onderverdeeld. De manier waarop de luchtstroom binnenin de brake duct werd ontvangen werd daarmee opnieuw aangepast.

Een week voor de Spaanse Grand Prix probeerde Red Bull ook al een aantal andere onderdelen uit in Portugal. De renstal focuste zich daarbij vooral op het verfijnen van het centrale deel van de auto en het optimaliseren van de luchtstroom die beter past bij de nieuwe Pirelli’s voor 2021. De nieuwe constructie van de banden en het nieuwe profiel leent zich namelijk voor een herziening van de waardes omtrent de luchtstroom. De turbulente lucht die door de banden wordt veroorzaakt behoeft namelijk een evenredige respons, om zo dezelfde, zo niet betere, prestaties te kunnen generen als voorheen.

Red Bull Racing RB16B: de nieuwe bargeboards in detail Photo by: Giorgio Piola

De update van Red Bull was vrij omvangrijk. Meerdere delen van de bargeboards en het element voor de sidepod waren namelijk onder handen genomen.

Bij de bargeboards zien we een rij vinnen die de voorzijde van de flink veranderde voetplaat vormen. Niet alleen het aantal vinnen, maar ook de invalshoek is aangepast (zie bovenstaande illustratie). Ook de naar buiten gerichte vinnen daarboven zijn onder handen genomen. De tweede rij bestaat nu uit drie vinnen, eentje meer dan voor de update.

De echt grote en merkbare verandering zit hem in hoe Red Bull de vormgeving van de vleugeltjes voor de sidepod heeft geoptimaliseerd. Iedere verandering heeft daarbij een effect dat ervoor zorgt dat de hele montage opnieuw moet worden vormgegeven. Het voorste verticale element bestaat nu uit twee delen, met een gleuf die over bijna de gehele hoogte van het element loopt. Het sluit nu ook aan op de vloer, daar waar het eerst boven hing en vast zat aan de buitenkant van het bargeboard. De jaloezie-achtige lamellen moesten hierdoor opnieuw ontworpen worden. De lamellen die aan het voorste verticale element vastzitten zijn hierdoor langer dan voorheen.

Om de luchtstroom verder stroomafwaarts te versterken, is ook het achterste verticale element aangepast. Ook die hing voorheen boven de vloer, maar is daar nu aan bevestigd. Als gevolg daarvan is de onderste lamel van het jaloezieënpaneel aan de achterkant verlengd, terwijl daaronder over de gehele lengte een nieuwe lamel is toegevoegd.