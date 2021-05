Baku niet bang voor plekje op kalender na komst Miami

De Grand Prix van Azerbeidzjan werd vorig jaar overslagen vanwege het coronavirus, maar volgende maand zullen er weer Formule 1-bolides gaan racen door de straten van Baku. De Grand Prix van Azerbeidzjan keert daarmee terug op diens gewenste datum in juni, nadat de laatste twee edities er werden verreden in april.

Voor een felbegeerd plekje op de F1-kalender in juni krijgt Baku volgend jaar mogelijk concurrentie van Miami. De nieuwkomer op de F1-kalender wordt hoogstwaarschijnlijk namelijk gekoppeld aan de race in Canada, die steevast wordt verreden in juni. Arif Rahimov, directeur van het Baku City Circuit, maakt zich desondanks geen zorgen dat zijn race volgend jaar het felbegeerde plekje in juni moet afstaan aan Miami.

“We zijn eerder ook al van Baku direct naar Canada gevlogen, dus Baku-Miami is geen grotere afstand, het is zelfs bijna dezelfde afstand”, vertelt Rahimov in gesprek met Motorsport.com. “We hebben het dus al eerder gedaan. Als zij ook in juni zitten, kunnen ze back-to-back met Canada, wat logistiek haalbaar en niet extreem gecompliceerd is.”

“Ik weet niet welke races eruit gaan dus ik heb geen idee, het is moeilijk voor mij om te speculeren over de kalender van volgend jaar omdat er zoveel dingen veranderen. We weten nog niet eens zeker welke races dit jaar wel of niet doorgaan. We zijn nog niet eens begonnen met de gesprekken over volgend jaar en waar we zouden willen staan, omdat er nog zoveel besproken wordt over de race van dit jaar. Maar over het algemeen, als we dicht bij Miami of Canada staan, is dat misschien een probleem voor de mensen die van de ene naar de andere race moeten reizen. Voor ons is het vooral een kwestie van kijken wanneer we de baan af kunnen breken, maar dat is allemaal te doen.”

Overvolle kalender geen issue voor Baku

Met de komst van Miami lijkt de Formule 1 nog dichter bij een Formule 1-kalender met 25 races te komen, een aantal dat door Liberty Media al vaker als doel is bestempeld. Hoewel er steeds meer zorgen worden geuit over een mogelijke verzadiging van het aantal races, heeft Azerbeidzjan volgens Rahimov geen last van een overvolle kalender.

“Voor de toeschouwers hangt het af van in welke regio er wordt geracet”, vervolgt Rahimov. “Als we bijvoorbeeld 25 races krijgen waarvan er 5 worden verreden in Amerika. Ik heb niet veel toeschouwers uit Amerika of uit dat deel van de wereld. Als er vijf races bijkomen in het Midden-Oosten is het een ander verhaal. Hetzelfde geldt voor CIS-landen. We hebben veel toeschouwers uit Rusland. Als ze naar een andere stad geleid worden is dat een probleem, maar wat betreft de toeschouwers komt het vooral aan op de regio. Het hangt ervan af waar die extra races gehouden worden.”

“Daarnaast ben ik vol vertrouwen dat onze race toch wel bekeken zal worden, omdat die van ons de leukste is om naar te kijken.”