Na vier races in het Formule 1-seizoen 2021 geeft Max Verstappen veertien punten toe op Lewis Hamilton. De Nederlander kan zich voor het eerst serieus in een titelstrijd mengen, al heeft Jos Verstappen niet voor niets laten weten dat Red Bull nog werk aan de winkel heeft. Het energiedrankenmerk beschikte in Bahrein over de snelste auto, maar bleek in Barcelona - in ieder geval op zondag - voorbijgestreefd door Mercedes. "Laat ik vooropstellen dat een team als Mercedes niet zomaar met een achterstand begint, zeker niet bewust. Dat was dit jaar wel het geval en daardoor waren we allemaal enthousiast in Bahrein. Ik ook, maar meer in de zin van 'we krijgen een echt titelgevecht'. Ik heb namelijk geen moment gedacht dat Mercedes het gat niet zou kunnen dichten", begint Doornbos het gesprek met Motorsport.com Nederland.

"Juist dat blijkt nu wel. Bij Mercedes hebben ze net iets sneller doorontwikkeld dan Red Bull, hierdoor ligt het balletje nu weer in het kamp van Red Bull." De mannen van Christian Horner en Helmut Marko zijn aan zet, al maakt Doornbos zich nog geen zorgen over een structurele achterstand. "Al met al denk ik dat Red Bull gewoon tevreden mag zijn over de seizoensstart, dit is by far het beste begin van Max – laten we de positieve dingen niet vergeten. Het nadeel is alleen dat Mercedes ook de beste seizoensstart heeft beleefd met Lewis Hamilton. Maar goed, ik verwacht nog steeds dat we het hele seizoen een spannend gevecht te zien krijgen. Het ene circuit zal in het voordeel zijn van Mercedes en het andere in het voordeel van Red Bull. Nu gaan we naar Monaco en dan denk je 'ach, Mercedes was al zo snel in Barcelona'. Maar Red Bull was heel sterk in sector drie en juist dat gedeelte is een aardige graadmeter voor Monaco. Je mag er wat mij betreft wel van uitgaan dat Red Bulll heel competitief is in Monaco."

Een verborgen aspect van de titelstrijd

Voor het restant van 2021 zal de doorontwikkeling van cruciaal belang blijken. Of zoals Doornbos dat omschrijft: "As we speak zijn ze in de fabriek keihard aan het werk. Je mag in zo'n strijd namelijk nooit rusten." Dat klinkt mooi, maar er zit ook een risico in. De bomen groeien dit jaar niet meer tot in de hemel. Teams hebben met een budgetplafond te maken en moeten de schaarse middelen verdelen tussen de 2021-auto en de compleet nieuwe bolide voor volgend jaar. Is erg lang doorontwikkelen dan niet link voor Red Bull en moeten ze volgend jaar op de blaren zitten? "Ja en nee. Het is in ieder geval een leuke discussie. Ik neig wel naar jouw mening, maar aan de andere kant heeft Honda de commitment uitgesproken, heel veel risico genomen en ook veel geld geïnvesteerd om iets van hun laatste jaar in de Formule 1 te maken. Ze willen met opgeheven hoofd vertrekken en die loyaliteit moet je wel erkennen als Red Bull. Je hebt nu ook gewoon een unieke kans om de strijd aan te gaan", vervolgt Doornbos. "Bovendien werken er nog altijd 1100 mensen bij Red Bull, je kunt wel parallel ontwikkelen"

Red Bull shopt bij Mercedes voor motorproject: "Kennis is macht"

"Bovendien doet Mercedes hetzelfde. Beide teams gaan volgens mij alle 'all-in' totdat ze zien dat het gat op enig moment te groot is." Dat laatste ziet Doornbos echter niet gebeuren, hij rekent op een spannende strijd tot het bittere eind. Die strijd wordt natuurlijk op het asfalt geleverd, maar ook ernaast. Zo zijn de eigen motorenprogramma's ook een strijdtoneel geworden. Red Bull neemt de Honda-motoren vanaf volgend jaar in eigen beheer en wil onder het nieuwe reglement - momenteel gepland voor 2025 - met een eigen krachtbron aan de start verschijnen. Ben Hodgkinson is aangetrokken als technisch directeur en in zijn kielzog hebben meer Mercedes-werknemers de weg naar Milton Keynes gevonden. "Ik zie dat vooral als onderdeel van de sport", reageert Doornbos. "Het gebeurt al jaren, al wordt dat spel nu extra belicht omdat het op de motorenafdeling gebeurt, daar waar Mercedes al jarenlang dominant is."

Die dominantie doorbreken zal ook met de aanwinsten niet makkelijk worden, al heeft de voormalig Red Bull-coureur wel vertrouwen in het nieuwe project van Marko en de zijnen: "Zeker wel, want kennis is macht. En die kennis halen ze nu juist in huis." Om aan te tonen dat shoppen bij de concurrent van alle tijden is, gaat Doornbos tot slot terug naar zijn eigen periode in de Formule 1. "Ik was er nauw bij betrokken toen Red Bull Jaguar kocht en later Minardi. In die tijd ging ik naar Red Bull Racing en was David Coulthard daar actief als shopper om het zo maar te noemen. Hij was niet alleen maar coureur, maar vooral aan het shoppen bij anderen. Coulthard had natuurlijk jarenlang bij het topteam van McLaren gereden en wist precies wat er nodig was om succesvol te zijn. De bazen van Red Bull zeiden gewoon tegen hem: hier heb je een blanco cheque en haal alsjeblieft de beste mensen binnen die je kunt krijgen. Ook hier geldt weer: kennis is macht. Nou, op die manier zijn Adrian Newey, Paul Monaghan en nog een paar topnamen binnengehaald. Dat project is volgens mij ook best succesvol geweest", duidt Doornbos met een lach op de wereldtitels van Sebastian Vettel.

Lees meer Formule 1-analyses van Robert Doornbos: Doornbos: "Red Bull miste wat race pace en Perez in Spaanse GP"

VIDEO: De debrief van Mercedes na afloop van de Grand Prix van Spanje