Tech: McLaren voegt zich bij teams met Z-vormige vloer

Die nieuwe vloer moest er op last van de FIA komen. De vloeren creëerden vorig seizoen namelijk zoveel downforce dat de autosportfederatie halverwege het seizoen besloot om de regels voor 2021 zo aan te passen dat de wagens dit seizoen veel minder downforce zouden leveren.

Een van de teams die direct met die gewijzigde regels aan de slag ging was McLaren, dat in september – in België – een eerste proefmodel onder de MCL35 schroefde. Het team hoopte met die test op het asfalt in te kunnen schatten welke invloed de nieuwe regels op de achterkant van de wagen zouden hebben. Om de rivalen niet al te veel te helpen, werd nog niet de definitieve versie van de vloer gebruikt, maar die eerste variant vormde wel de basis voor de vloer die McLaren in de eerste drie races van het huidige seizoen gebruikte.

McLaren MCL35M vergelijking vloer Photo by: Giorgio Piola

Hoewel acht teams nu dus min of meer voor dezelfde oplossing hebben gekozen om de verloren gegane downforce terug te winnen, heeft elk team z'n eigen aerodynamische DNA aan de vloer gegeven.

Zo heeft McLaren twee schuine vinnen vóór de uitsparing toegevoegd om het beoogde effect te versterken. De techneuten uit Woking hebben slechts een relatief kort gedeelte van de vloer evenwijdig gemaakt met de middellijn van de auto. Daarachter loopt het weer taps toe richting de achterband.

Red Bull Racing RB16B vloer Photo by: Giorgio Piola

Red Bull begon dit seizoen eveneens met een Z-vormige vloer en hoewel het middelste deel van die vloer ook weer parallel aan de middellijn van de auto ligt, is dit deel veel langer dan bij McLaren. Het schuine deel aan de voorkant is daarentegen juist weer veel korter.

Duidelijk is te zien dat beide teams een flink deel van de zijkant van de vloer hebben weggehaald (het gele deel op de tekeningen). Ze gebruiken dus eigenlijk een kleiner vloeroppervlak dan toegestaan, maar op deze manier wordt de luchtstroom beter over het achterste deel van de wagen geleid.

Mercedes AMG F1 W12 vloer Photo by: Giorgio Piola

Mercedes had begin maart, tijdens de lancering van de W12, de randen van de vloer afgedekt. Dat was om te voorkomen dat de concurrentie al vroeg te weten zou komen voor welke oplossing het team uit Brackley had gekozen. Hoewel ook de wagen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas is voorzien van de Z-vormige uitsparing, is deze subtieler dan sommige andere ontwerpen en niet gekoppeld aan vinnen of strakes. Het korte rechte deel van de vloer leidt naar een veel groter taps toelopend deel voor de achterband. Dat deel is ook iets hoger [2] en heeft een naar beneden gericht Gurney-flapje [3] aan de achterkant.

Mercedes AMG F1 W12 vloer Photo by: Giorgio Piola

Mercedes is ook veel agressiever geweest met het ontwerp van de vloerrand voor de uitsparing. Het heeft daar gekozen voor een gegolfde rand (ook wel Viennetta-rand genoemd) [1] die wordt gebruikt om de luchtstroom te beïnvloeden die anders zou zijn beïnvloed door de sleuven die eerder waren toegestaan (zie inzet).

Men zou verwachten dat Aston Martin voor een soortgelijke oplossing zou hebben gekozen, maar het team uit Silverstone heeft één en ander op een totaal andere manier benaderd.

Aston Martin Racing AMR21 floor Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin is al weer toe aan zijn tweede Z-vormige vloer en het team heeft veruit de meest agressieve oplossing van de acht teams. In het midden van de twee kleine, taps toelopende secties bevindt zich een lange, parallelle sectie, die mogelijk wordt gemaakt door een veel grotere uitsparing. Om het effect te versterken, heeft het team ook twee rijen vinnen aan de voorkant van de uitsnijding toegevoegd. Die bestaan beide weer uit meerdere kleinere vinnen en zijn gerangschikt in de vorm van een halve maan.

Aston Martin Racing AMR21 vloer van Lance Stroll (Portugal) Photo by: Giorgio Piola

In een poging om de prestaties van de auto te verbeteren kwam het team in Portugal versneld met nieuwe onderdelen, maar die waren alleen voor de wagen van Lance Stroll bestemd. Sebastian Vettel moest tot Spanje wachten.

De upgrades omvatten een herziene voorrand van de vloer en aan de achterkant werd een extra vleugeltje (rode pijl, hieronder) toegevoegd, terwijl ook de vorm van de diffuser werd gewijzigd (omcirkeld).

Aston Martin Racing AMR21

Ferrari begon het seizoen niet met een Z-vormige vloer. De Italianen gaven de voorkeur aan de taps toelopende vloer zoals die specifiek omschreven stond in het nieuwe reglement en dezelfde vloer die het in 2020 al had getest. Na de eerste race van het seizoen, veranderde het team echter van gedachten en voor de tweede race werd snel een nieuw ontwerp gebruikt.

Ferrari SF21 vloer Photo by: Giorgio Piola

In een poging om de prestaties verder te verbeteren, begon Ferrari in Portugal ook met het testen van een andere nieuwe oplossing aan de rand van de vloer voor de achterband. Daarbij maakte de set-up met vier vinnetjes plaats voor een opstelling met maar liefst zeven vinnetjes (zie rode pijlen hieronder).

Ferrari SF21 vergelijking vloer Photo by: Giorgio Piola