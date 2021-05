Lando Norris maakt sinds 2017 deel uit van de McLaren-familie en werd in 2019 gepromoveerd naar een racestoeltje in de Formule 1. De jongeling groeide de afgelopen seizoenen uit tot een van de meest populaire coureurs van het veld. Inmiddels heeft hij twee podiumplaatsen verzameld: in de Grand Prix van Oostenrijk 2020 en de GP van Emilia-Romagna eerder dit seizoen.

McLaren is zeer te spreken over de prestaties van de nu 21-jarige Norris en heeft gekozen voor continuïteit door hem een meerjarige overeenkomst aan te bieden. De line-up van de formatie voor de komende seizoenen staat daarmee vast, want ook Daniel Ricciardo heeft een langetermijndeal op zak.

“Ik ben erg blij mijn samenwerking met McLaren te verlengen”, zegt Norris. “We werken inmiddels al bijna vijf jaar samen en ik voel me echt onderdeel van de familie. Ik kan me niet voorstellen dat ik de volgende fase van mijn loopbaan ergens anders zou starten. McLaren heeft me sinds mijn tijd in de juniorklassen enorm gesteund en ik heb genoten van mijn ontwikkeling als coureur. Mijn toewijding aan het adres van McLaren is helder: het is mijn doel om races te winnen en Formule 1-wereldkampioen te worden en dat wil ik hier doen. Sinds 2017 is onze progressie consistent geweest en we hebben duidelijke ambities voor de toekomst.”

Teambaas Andreas Seidl voegt toe: “Onze beslissing om een langetermijnovereenkomst met Lando aan te gaan was niet zo lastig. Lando heeft sinds zijn rookiejaar indruk gemaakt met zijn prestaties. Zijn ontwikkeling als coureur is duidelijk te zien geweest. Hij is een belangrijk onderdeel van ons herstelplan en zijn prestaties tot nu toe, met twee podiumplaatsen in het voorbije jaar, laten zien dat hij op de baan een formidabele rijder is. We hebben net als hij grote ambities voor de toekomst. We hebben met Lando en Daniel een zeer getalenteerde en spannende line-up.”