Bottas wint sensationele seizoensouverture F1, DNF Verstappen

Door het coronavirus moesten we er zestien weken langer op wachten dan de bedoeling was, maar zondag om 15.10 uur gingen dan eindelijk de rode lampen uit voor de eerste krachtmeting van het jaar. Maar dan wel in sterk aangepaste vorm. Zo mocht er dit weekend - en bij de aankomende races in Europa - geen publiek aanwezig zijn en dus ontbrak de welbekende ‘orange army’ op de Red Bull Ring.

Kort voor de start van de seizoensopener was er nog een significante wijziging op de startgrid. Red Bull had namelijk protest aangetekend tegen de beslissing om Lewis Hamilton geen straf te geven voor het negeren van een gele vlag, die in de slotfase van de kwalificatie werd gezwaaid voor Valtteri Bottas, die even voor hem van de baan was geraakt. Op onboardbeelden was duidelijk te zien hoe de regerend wereldkampioen aan de linkerkant van de baan een geel lichtpaneel getoond kreeg, maar niet van zijn gas ging. Dit bewijs zou tijdens de eerste behandeling van de zaak op zaterdag niet beschikbaar zijn geweest. Na het zien van de beelden besloten de stewards alsnog een gridstraf van drie plaatsen uit te delen aan Hamilton, die zo van p2 naar p5 ging op de startopstelling. Verstappen kreeg zo de tweede startplek in handen, terwijl ook Lando Norris en Alexander Albon een plaatsje opschoven.

Nadat alle twintig Formule 1-coureurs op de grid een moment stilte hadden gehouden om te laten zien dat zij tegen racisme zijn - sommige coureurs knielden maar niet iedereen - was het dan eindelijk tijd om voor het eerst dit jaar de degens te kruisen. De start was een prooi voor polesitter Bottas, die daarna een prima middag kende op de Red Bull Ring. Verstappen kreeg na het startsignaal Norris naast zich op weg naar de eerste bocht, maar bleef de McLaren voor in de openingsfase. Albon kreeg te maken met Hamilton, maar hield de wereldkampioen uitstekend achter zich door de eerste bochten en bleef zo vierde. Norris hield vervolgens niet lang stand op P3. Na een paar ronden ging zowel Albon als Hamilton langs de oranje McLaren. Bottas en Verstappen hadden toen al een gaatje van een paar seconden te pakken. Hamilton bleef aandringen bij Albon, maar die bewees het leidende duo een prima dienst door de zesvoudig kampioen nog wat langer achter zich te houden. Na negen ronden was Hamilton er dan eindelijk langs en kon er jacht worden gemaakt op Bottas en Verstappen.

In ronde 11 van de Grand Prix van Oostenrijk sloeg het noodlot echter toe bij Verstappen. Bij het uitaccelereren van de eerste bocht verdween ineens alle snelheid bij de Red Bull-coureur. De Nederlander werd links en rechts voorbij gereden, terwijl hij verwoede pogingen ondernam om weer wat gang te krijgen in zijn RB16. Verstappen lag helemaal laatste toen hij aan het einde van de ronde zijn wagen de pits instuurde. Daar kreeg hij een nieuw stuurtje aangereikt, maar daarmee bleek het probleem niet verdwenen. Verstappen wist na een lange stop wel weg te rijden, maar schudde al snel het hoofd en zette zijn auto gelijk weer stil, om vervolgens uit te stappen. Een elektronisch probleem, zo bevestigde het team later, was er de reden van dat het Formule 1-seizoen 2020 voor Verstappen met een DNF is begonnen.

Verstappen was echter niet de enige met technische problemen in de seizoensopener. De Limburger was nog maar net uit de auto of Daniel Ricciardo, die door het wegvallen van Verstappen was opgeschoven naar de tiende plaats, kwam langzaam rijdend in beeld. De Australiër stuurde zijn Renault naar de pits en was de volgende uitvaller. Het Franse fabrieksteam liet hierop weten Ricciardo uit voorzorg uit de race te hebben gehaald omdat er mogelijk een probleem was met de koeling van zijn auto. Ondertussen begon ook Lance Stroll posities te verliezen als gevolg van technisch malheur en twee ronden na Ricciardo zette de Canadees zijn Racing Point uit in de pits. Het uitvallen van deze drie was echter nog maar het begin: het veld zou in de restant van de race nog veel verder worden uitgedund.

De wedstrijd was 26 ronden oud toen Kevin Magnussen bij de derde bocht rechtdoor schoot door wat een remprobleem leek. De Haas-coureur belandde op de uitloopstrook in een spin en was uitvaller nummer vier in deze race. Het incident van de Deen betekende een safety car-periode, die massaal werd aangegrepen voor een pitstop.

Kort na de herstart was er een touché tussen Sebastian Vettel en Carlos Sainz. De Ferrari-coureur probeerde van ver een inhaalactie op de Spanjaard, die de Duitser niet in de smiezen leek te hebben, met een botsing tot gevolg. De Duitser spinde van de baan en viel terug naar de vijftiende plek, waarmee hij op dat moment voorlaatste lag. Bottas had door de safety car Hamilton aan zijn staart gekregen, maar net op het moment dat de Brit de druk op zijn stalgenoot aan het opvoeren was, stelde Mercedes beide rijders op de hoogte van een sensorprobleem bij de versnellingsbak. Beiden kregen het verzoek om van de kerbs te blijven, waarmee feitelijk de angel uit het gevecht werd gehaald. Om Hamilton hoefde Bottas zich hierna in elk geval niet echt zorgen meer te maken.

Na 51 ronden moest de safety car voor de tweede keer de baan op komen. George Russell had zijn Williams met een probleem vlak langs de baan op het gras gezet. De wagen stond op een gevaarlijke plek en dus had wedstrijdleider Michael Masi geen andere keuze dan Bernd Mayländer weer aan het werk te zetten. Albon zocht net als veel anderen de pits op en wisselde naar de mediums voor de slotfase van de race. Hij viel daarbij terug van P3 naar P4. Sergio Perez lag zodoende derde in zijn Racing Point, die na zijn lancering al snel de ‘roze Mercedes’ werd gedoopt vanwege de sterke gelijkenissen met de Mercedes van vorig jaar. Bij de herstart wist Albon de derde plek succesvol te heroveren op de Mexicaan, maar de inhaalactie was nog maar afgerond of de safety car was alweer terug op de baan. Kimi Raikkonen bleek zijn rechter voorwiel te hebben verloren bij de herstart en de Alfa Romeo van de oud-wereldkampioen was op het rechte stuk naast de pitmuur tot stilstand gekomen.

Met nog elf ronden te gaan werd het veld weer losgelaten, wat volgde was een hectische slotfase. Albon viel Hamilton, die net als Bottas dus voorzichtig moest rijden vanwege een dreigend probleem met de versnellingsbak, bij de derde bocht aan voor de tweede plek. De Red Bull-coureur zat bij het uitkomen van de bocht naast de Mercedes, maar vervolgens van de baan getikt door Hamilton. Albon viel ver terug naar achteren en zou net als teamgenoot Verstappen de finish uiteindelijk niet zien: enkele ronden voor de finish zette hij zijn auto aan de kant met een motorprobleem. Hamilton werd als schuldige aangewezen voor het akkefietje met Albon en kreeg een tijdstraf van vijf seconden, terwijl Perez eenzelfde straf kreeg voor te hard rijden in de pitstraat. Een ronde voor het einde moest ook Daniil Kvyat zijn wagen aan de kant zetten, waarmee het totale aantal uitvallers in de seizoensouverture op negen kwam.

Bottas kwam na 71 ronden over de Red Bull Ring als winnaar aan de finish. Hamilton passeerde als tweede de eindstreep, maar viel terug naar de vierde plaats als gevolg van zijn tijdstraf. Leclerc schoof op naar de tweede plek, waarmee Ferrari ondanks de beroerde vorm alsnog een goed resultaat heeft overgehouden aan de eerste race. Norris werd zeer spectaculair derde door de wedstrijd afsluiten met de snelste raceronde, die de jonge Brit binnen de vijf seconden van de regerend wereldkampioen bracht. Hamilton moest zodoende genoegen nemen met P4, terwijl Carlos Sainz, Sergio Perez, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi en Sebastian Vettel de overige punten verdeelden. Nicholas Latifi was als elfde en laatste in Spielberg, en greep daarmee net naast een punt in zijn debuutrace.

Verstappen hoeft niet lang te wachten op een herkansing. Over een week is er weer een Formule 1-race op de Red Bull Ring: de Grand Prix van Stiermarken.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk: