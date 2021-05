Tost: Mercedes heeft nog steeds de krachtigste motor

Honda neemt aan het einde van het huidige seizoen afscheid van de Formule 1 en beloofde de klanten Red Bull Racing en AlphaTauri dat afscheid luister bij te zetten met een sterk verbeterde versie van de krachtbron. En hoewel de Japanners afgelopen winter veel progressie boekten bij het verder kietelen van de hybride V6-turbo, denkt AlphaTauri-chef Franz Tost dat Mercedes nog steeds de sterkste krachtbron in het Formule 1-veld heeft. “Honda heeft in de winter heel goed werk geleverd. En ook vorig jaar”, aldus Tost in gesprek met Auto Motor und Sport. “Ze hebben zowel qua prestaties als betrouwbaarheid een enorme inhaalslag gemaakt. Het is echt jammer dat ze er nu mee stoppen, want ze hebben echt een geweldig niveau bereikt. Als ze door waren gegaan dan ben ik er van overtuigd dat de motor vroeg of laat Mercedes zou hebben bijgehaald of zelfs beter zou zijn geweest.”

Daarmee zegt Tost dus dat de Honda-krachtbron nu nog iets achter ligt bij die van Mercedes, maar hij brengt wel een nuance aan. “Het hangt af van het circuit en het motormanagement. Daarmee bedoel ik hoe de individuele onderdelen zoals de MGU-K, de MGU-H, de verbrandingsmotor en vooral ook de batterijen staan afgesteld. Ik denk dat Mercedes op dat gebied nog de maatstaf is.”

Dat Honda steeds dichter bij komt aan Mercedes en Red Bull daarmee het wapen in handen heeft om dit jaar eindelijk echt de strijd om de wereldtitel aan te kunnen gaan, doet sommige volgers verzuchten dat de regelwijziging van 2022 eigenlijk te vroeg komt. Onder de nieuwe regels zouden de verschillen wel weer eens veel groter kunnen worden, maar volgens Tost is dat nu eenmaal hoe de Formule 1 werkt. “Het is logisch. Hoe langer en stabieler een reeks voorschriften is, hoe dichter het veld bij elkaar komt.”

Toch verwacht de Oostenrijker dat het budgetplafond er voor zal zorgen dat de verschillen niet bijzonder groot zullen worden. “Ik denk dat het voordeel van de drie beste teams enigszins verloren zal gaan, omdat ook zij minder zullen kunnen ontwikkelen. Dat is ook wat we willen bereiken met de nieuwe auto’s van 2022 tot en met 2025. Dat er [na de introductie] nauwelijks verdere grote ontwikkelingen zullen zijn. Het is nog te vroeg om het daar over te hebben, maar als we in 2022 tot de conclusie komen dat de auto's dicht bij elkaar zitten dan zullen we misschien moeten overwegen om de doorontwikkeling [van die auto's] op een laag pitje te zetten.”