Formule 1-coureurs blij met verdwijnen worstenkerbs op Monza

In 2019 brak Formule 3-coureur Alex Peroni zijn rug toen hij bij het uitkomen van Parabolica over een worstenkerb gelanceerd werd. Voor de rest van het weekend werden de obstakels verwijderd, maar de FIA bleef volhardend in het gebruik op andere FIA Grade 1-circuits. Vorig jaar ging het tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin weer mis, ditmaal met W Series-coureur Abbie Eaton en F4-coureur Christian Weir. Beiden hielden rugblessures over toen de wagens een impact te verwerken kregen door vergelijkbare kerbstones. Ook tijdens de WEC-race op het circuit van Monza speelden de worstenkerbs eerder dit jaar een negatieve hoofdrol. Henrique Chaves vloog met zijn Aston Martin GTE-wagen door de lucht na contact met een hoge kerb.

Voor de Italiaanse Grand Prix van dit weekend zijn de worstenkerbs nu echt verwijderd. Volgens Sergio Perez zijn er te veel incidenten gebeurd voordat men actie heeft ondernomen. “Het heeft te lang geduurd voordat ze verwijderd zijn. Een paar jaar geleden zagen we al hoe gevaarlijk het kan zijn”, zegt Perez. “Gelukkig is er nooit iets ernstigs gebeurd, maar het is goed dat ze verdwenen zijn. Het kan nare crashes opleveren.”

Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu denkt bovendien dat het de kwaliteit van de races ten goede komt nu de chicanes iets minder krap worden. “Het maakt het racen best lastig met de worstenkerbs, de bochten zijn zo smal. Dat is niet alleen voor ons zo, ook voor de juniorklassen. We hebben in het verleden verschillende incidenten gezien in Monza, het is goed dat ze verdwenen zijn.”

Ook Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo scharen zich achter de beslissing. Coureurs die er in de tweede chicane niet in slagen op de baan te blijven, moeten een specifieke route afleggen voor ze weer mogen terugkeren op de baan. In de eerste chicane liggen nog altijd strips om de snelheid eruit te halen wanneer coureurs daar rechtdoor steken. Die zijn echter een stuk minder heftig dan de worstenkerbs.