Porsche zet definitief streep door samenwerking met Red Bull in F1

Lange tijd leek het een abc'tje voordat de deal tussen Red Bull en Porsche beklonken zou zijn. De aankondiging stond in eerste instantie voor de Oostenrijkse Grand Prix gepland. De laatste weken bleek er echter wat zand in de motor te zitten. Vrijdag maakte Porsche een eind aan de speculatie. In de verklaring laat Porsche weten: “De afgelopen maanden hebben Dr. Ing. H.c. Porsche AG en Red Bull GmbH gesprekken gevoerd over de mogelijke entree van Porsche in de Formule 1. De beide partijen zijn nu gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de gesprekken ten einde zijn gekomen.”

Porsche was voornemens zich in te kopen in het Formule 1-team van Red Bull, maar daar hadden de kopstukken van het energiedrankenmerk, waaronder Helmut Marko, Christian Horner en Adrian Newey, geen trek in. Bij belangrijke beslissingen kon het trio snel schakelen, al dan niet met de zieke Dietrich Mateschitz, en die luxe valt weg als de verantwoordelijkheden worden gedeeld. Bovendien ontstond er gaandeweg meer twijfel of Red Bull met een partner de eigen koers nog wel kon varen. Het is een cruciaal punt in het klappen van de onderhandelingen gebleken, zo valt ook in het statement van Porsche te lezen. “Het uitgangspunt [van Porsche] was altijd om een samenwerking aan te gaan op gelijkwaardige basis. Dat zou dan niet alleen om het leveren van een motor gaan, maar ook over het deelnemen met een team. Dat kon niet bereikt worden.”

Voor Red Bull Racing ontstaat met het wegvallen van Porsche niet meteen een groot probleem. Na het stoppen van Honda heeft het energiedrankenmerk onder de naam Red Bull Powertrains een eigen motorfabriek gesticht. In principe is het team daarmee in de gelegenheid om zelf motoren te bouwen die aan het nieuwe reglement voldoen. In de wandelgangen is inmiddels duidelijk geworden dat Honda spijt heeft van de terugtrekking en een terugkeer overweegt. In de komende maanden moet blijken of dit ook daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort. F1 CEO Stefano Domenicali voegt toe dat er ook andere merken bereid zijn om in te stappen en hun sticker op de Red Bull-motor te plakken.

Porsche geeft de plannen voor de Formule 1 overigens ook nog niet op. “Nu de reglementswijzigingen definitief zijn, blijft deze klasse een aantrekkelijke optie voor Porsche. We houden de situatie in de gaten.” De opties daarvoor zijn niet zo talrijk, al behoren Aston Martin en Williams (met Jost Capito als VW-connectie) in theorie wel tot de mogelijkheden.