Wurz: F1-teams zouden contracten junioren moeten indienen bij CRB

De Formule 1-teams zijn al jarenlang verplicht om de contracten van hun racecoureurs en reserverijders te registreren bij de Contract Recognition Board (CRB). Voor contracten van coureurs uit de opleidingsprogramma's geldt die eis niet, ook niet als daarin toekomstige F1-rollen beloofd worden. Dat dit pijnlijke situaties kan opleveren, bleek wel tijdens de recente saga rond de overstap van Oscar Piastri van Alpine naar McLaren. De CRB sprak uiteindelijk uit in het voordeel van McLaren, maar voormalig F1-coureur Alexander Wurz pleit ervoor om dit een stap voor te zijn en ook contracten van juniorrijders in te laten dienen bij de instantie.

"De reden dat teams naar opleidingsprogramma's kijken, is dat je talent in een vroeg stadium kan vastleggen. Als moraal een rol zou spelen, dan hebben we nu een voorbeeld met Piastri waarbij je zou denken dat je ergens moet blijven omdat iemand je heeft opgeleid. Tegelijkertijd vind ik dat je moet kunnen vertrekken als degene die je opleidt jou later niet de kans geeft waarvoor je bent gecontracteerd", vertelde GPDA-voorzitter Wurz aan Motorsport.com. "Daarom zouden niet alleen de contracten van F1-racecoureurs en -reservecoureurs geregisteerd moeten worden bij de CRB. Teams en entiteiten in F1 die talent kopen of vastleggen met het duidelijke doel om hun diensten voor F1 veilig te stellen, moeten die contracten ook registreren om te voorkomen dat we met enkele talenten in het wilde westen terechtkomen. Soms leidt irrationeel gedrag van teambazen tot vreemd gedrag rond contracten. Dat kan tot ontsporing van zorgvuldige carrièreplanning van ouders, investeerders en juniorteams leiden. Ik denk dat dit beter onder controle kan komen met een mechanisme als de CRB."

'Er is een controlemechanisme nodig'

Enerzijds moet dit voorkomen dat teams talent opleiden dat op een gegeven moment wordt overgenomen door een concurrent, maar tegelijkertijd moet dit ervoor zorgen dat coureurs uit hun contract kunnen ontsnappen als het team hun progressie in de weg staat. "Als je wil dat X, Y of Z, die momenteel in de karts racet, later je F1-talent wordt, dan moet je dat vanaf dit moment registreren. Dat impliceert dus een eerste recht", legt Wurz uit. "En als je dat eerste recht onder bepaalde condities in het contract niet waarmaakt, dan verlies je je recht. Een tweede of derde team kan hun diensten dan afnemen, want je kan niet de eigenaar van het talent zijn terwijl die op een doodlopend spoor zit. Als je een talentenprogramma hebt en dat talent de komende drie of vier jaar geen contract kan aanbieden, dan zou het wreed zijn voor een jonge coureur om de domme pech te hebben dat je geen zitje hebt. Onder bepaalde omstandigheden zou hij dan moeten kunnen vertrekken. Ik denk dat er een controlemechanisme moet zijn, waarbij de CRB mijn voorkeur heeft."

Het laten registreren van juniorencontracten bij de CRB is volgens Wurz in het voordeel van de gehele industrie. "Het is een ruil. Ik heb de intentie, hij heeft de intentie. Als het allemaal samenkomt zoals we hebben afgesproken, dan is de richting duidelijk. Als jij je niet aan jouw deel van de afspraak kan houden omdat je geen resultaten levert of het niet waard bent, of als een team je geen kans of ruimte kan bieden, dan hebben we een eerlijk instrument en mechanisme voor deze scheiding."