In 2026 stapt Red Bull ook als motorleverancier in de Formule 1. Daarvoor heeft het Red Bull Powertrains opgezet en werkt het samen met Ford, dat kennis van batterijen in huis heeft die de energiedrankengigant hard nodig heeft voor de ontwikkeling van de power unit. Bij die nieuwe motoren stijgt het aandeel elektrisch vermogen namelijk aanzienlijk tot zo'n 50 procent van het totale vermogen. Red Bull-teambaas Christian Horner toonde zich recent al optimistisch over de progressie die geboekt wordt in de ontwikkeling van de krachtbron en wat dat betreft krijgt hij nu bijval van de CEO van Ford Jim Farley.

"Ik had de kans om veel tijd door te brengen met het team in Milton Keynes en met Adrian Newey. Ik denk dat we op schema liggen", zei Farley woensdagavond tijdens de seizoensaftrap van de Ford Performance autosportdivisie. "Hoewel 2026 nog ver weg lijkt en we nog veel werk te doen hebben met de krachtbron, ben ik heel blij met de progressie. Ik zou willen dat ik meer zou kunnen zeggen, maar ik zou zeggen dat we op koers liggen." De terugkeer bij Red Bull Powertrains is Fords eerste betrokkenheid bij F1 sinds Jaguar in 2004 werd verkocht aan Red Bull. Toch is deze terugkeer in F1 anders dan destijds, benadrukt Farley. Doordat de elektromotor belangrijker wordt in 2026, ziet Ford namelijk kansen voor technologische overdracht van circuit naar straatauto's die het sinds de jaren 70 niet gezien heeft.

Foto: Red Bull Content Pool Christian Horner en Jim Farley tijdens de bekendmaking van de samenwerking tussen Red Bull en Ford.

"We keren terug naar F1 zoals we dat in het verleden nooit eerder hebben gedaan. Het blijkt dat de beste aerodynamica, de beste telemetrie en de beste digitale diagnostiek in de Formule 1 zitten. Al deze dingen hebben we ook nodig voor elektrische auto", vervolgt Farley. "We gaan qua technologische overdracht dus terug naar de jaren 70. Dit is niet hetzelfde als ons eigen team bezitten. We gaan er letterlijk heen om technologie over te dragen. We kunnen ze accutechnologie aanbieden, want in 2026 gaan ze over naar een aandeel van bijna 50 procent elektrisch. Ook hebben ze batterijen met hoge ontlading nodig. Dat doen we bijvoorbeeld in de NHRA. Anderzijds kunnen we telemetrie, digitale diagnose en aerodynamica krijgen die we in onze elektrische productieauto's kunnen gebruiken om de accu kleiner te maken."

De hoeveelheid kennis en technologie binnen Red Bull is volgens Farley precies wat Ford nodig heeft om marktleider te kunnen worden wat betreft elektrische auto's. Toch draait de F1-deelname voor de fabrikant niet alleen om het vergaren van diverse technologieën, want er worden in samenwerking met Red Bull ook de nodige successen verwacht. "Het beste team ter wereld is erbij betrokken. We hebben dus de beste coureurs en we hebben de beste technische ondersteuning", aldus Farley. "Het beste van Ford wereldwijd is erbij om ze te ondersteunen, maar het motorische team dat ze opbouwen in Milton Keynes is van absolute topklasse. We gaan business class mee naar de top van het podium."