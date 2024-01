Allison blijft Mercedes F1 trouw met nieuw langlopend contract

Vorig jaar keerde James Allison terug als technisch directeur van het Formule 1-team van Mercedes, nadat hij in de voorgaande periode juist chief technical officer was. Hij ruilde van plek met Mike Elliott, die graag afstand wilde doen van zijn functie als technisch directeur. Destijds maakte Mercedes niet bekend hoe lang Allison de rol zou bekleden. Inmiddels is duidelijk dat de Britse engineer het plezier in F1 heeft hervonden en dat heeft geleid dat hij zich voor de lange termijn aan het fabrieksteam heeft verbonden. "F1 heeft me veel geluk opgeleverd, het meest toen ik in 2017 inging op Toto's vraag om me bij Mercedes te voegen", zegt Allison over zijn nieuwe deal. "Het is een privilege om dit avontuur voort te zetten, met briljante collega's te blijven samenwerken en samen te strijden voor kampioenschappen."

Het aanblijven van Allison is de tweede belangrijke slag die Mercedes in korte tijd heeft geslagen. Eerder deze week maakte teambaas Toto Wolff namelijk al bekend dat hij zijn contract eveneens verlengd heeft, waardoor hij in ieder geval tot en met 2026 aanblijft als teambaas. "Ik ben erg blij dat James zich voor de lange termijn aan het team heeft verbonden. Simpel gezegd is hij de indrukwekkendste technische leider in onze sport", is Wolff lovend over Allison. "Sinds hij in 2017 kwam, is hij voor mij persoonlijk een belangrijke bondgenoot en sparringpartner geweest. We kunnen elkaar open en eerlijk uitdagen, een belichaming van de tough love-cultuur van het team dat zo belangrijk is om ons optimaal te laten presteren. Het belangrijkste is dat James een echte vriend is op wie je kunt rekenen, zowel in goede als in slechte tijden. Het was de afgelopen zeven jaar een genot om met hem te werken en ik kijk ernaar uit om dat nog vele jaren te blijven doen."

De bevestiging van het aanblijven van Wolff en Allison is volgens de technisch directeur zelf van groot belang voor de stabiliteit binnen Mercedes, zowel voor de medewerkers als voor (potentiële) partners van het team. "Het is voor een team zeker nuttig om te weten dat er stabiliteit is", antwoordt Allison op een vraag van Motorsport.com of het recente nieuws een bredere impact heeft. "Het is voor ons absoluut belangrijk om te weten dat we stabiliteit hebben met Toto en ik hoop in zekere zin dat de mensen hier gerustgesteld zijn dat dit het geval is. Ook helpt het met onze partners. Het houdt in dat iedereen van buitenaf kan zien dat er stabiliteit en toewijding, hopende dat het team solide kan werken en succes kan hebben in de toekomst."