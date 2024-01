Horner geeft update over Red Bull Powertrains: "Lange weg te gaan"

Door het vertrek van Honda uit de Formule 1 in 2020, leek het er even op dat Red Bull Racing op zoek moest naar een nieuwe motorleverancier, maar uiteindelijk kwam het team tot een overeenkomst met het Japanse bedrijf om tot en met 2025 motoren en technische ondersteuning te blijven ontvangen. Vanaf 2026 gaan de twee partijen dan echt uit elkaar. Aston Martin gaat vanaf dat jaar in zee met Honda en Red Bull gaat haar eigen motoren ontwikkelen in samenwerking met Ford.

Voor nu draait het bij de teams om het seizoen 2024, al kijkt Red Bull-teambaas Christian Horner ook al met een schuin oog naar 2026. "Het is druk, nog 24 maanden voordat de krachtbron in de achterkant van de RB22 gelepeld wordt", zegt de Engelsman tegen PlanetF1. "Dat is niet veel tijd in de krachtbronwereld, dus we hebben nog heel veel te doen in een zeer kort tijdsbestek. Maar ik weet zeker dat we de juiste mensen in huis hebben en dat we het kunnen flikken."

De motorleveranciers (Audi, Ferrari, Honda, Mercedes, Renault en Red Bull-Ford) zijn al volop bezig met de krachtbron voor 2026, het jaar waarin de motorregels flink op zijn kop gezet worden. Zo verdwijnt de MGU-H en komt de nadruk te liggen op elektrisch vermogen van de motor. De meeste partijen willen nog niet verklappen hoe ver ze zijn met de ontwikkeling, al lieten de Italiaanse collega's van Motorsport.com onlangs al weten dat de eerste Ferrari-motor voor 2026 een testrun had gedaan. Hoe ver Red Bull Powertrains nu is met de ontwikkeling? "We treden nog niet in detail, maar we liggen op schema", antwoordt Horner. "We hebben nog een lange weg te gaan en veel terrein te winnen. We nemen het op tegen fabrikanten die decennialange ervaring hebben. Het Red Bull-project stond dertig maanden geleden nog in de kinderschoenen. Wat we dus in dertien maanden bereikt hebben is uitzonderlijk."

Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko hebben al regelmatig benadrukt dat er geen plan B is en dat dit krachtbronproject moet slagen. Het risico is dat de motor niet op het niveau van de concurrentie ligt en dat het na de huidige sterke periode, achter de feiten aan zal moeten lopen. Horner weet dat dit het geduld van teamleden, ook van Max Verstappen, op de proef kan stellen. "Niet alleen Max, iedereen in de Formule 1 is heel ongeduldig", stelt de Brit. "Iedereen wil competitief zijn. Dit is een enorme onderneming, een dappere onderneming. Maar wij geloven dat dit voor de toekomst het juiste pad is voor het bedrijf."