Waarom Piastri zo kalm oogt, maar wel 'achtbaan aan emoties' beleeft in F1

Waar sommige Formule 1-coureurs nogal uitgesproken karakters zijn, oogde Oscar Piastri in 2023 de rust zelve te midden van zijn debuutseizoen bij McLaren. Hij sprak zelden tot nooit negatief over collega's en leek ook niet te veel details te delen als dat ook niet nodig was. Zo kon het de indruk wekken dat de Australiër iets te veel mediatraining had gekregen op weg naar zijn F1-debuut, maar in gesprek met Motorsport.com benadrukt hij dat hij ook zeker een achtbaan aan emoties beleeft in de top van de autosport. Deze bewaart hij echter voor achter de schermen.

"Ik zou zeggen dat ik zeer zelfkritisch ben", trapt hij af. "Voor mij heeft het gewoon geen zin, zeker niet als het gaat om zelfspot of om jezelf kapot te maken waar de media bij staan. Als je dat in je eentje wil doen, prima." Piastri is dan echter niet iemand die zichzelf zal opsluiten in zijn hotelkamer om naar treurliedjes te luisteren, maar iemand die zijn woede probeert om te zetten in het vinden van oplossingen. "Voor mij is het het belangrijkst om antwoorden te vinden", vervolgt de teamgenoot van Lando Norris. "Ik heb wat lastige sessies en races gehad, maar - en ik denk dat dat ook te merken is op de boordradio - het heeft geen zin om boos of emotioneel te worden over dingen waar je geen controle over hebt. Het is veel beter om te proberen de dingen die je wel onder controle hebt op te lossen dan om er boos over te worden. Dus dat is altijd mijn manier geweest om te proberen deze dingen aan te pakken en gewoon te proberen een heldere geest te houden."

Krantenkoppen

Velen hebben de sterke opmars van Piastri in de juniorklassen gevolgd en gezien dat de coureur uit Melbourne over de juiste kwaliteiten beschikt om mee te doen aan de top. Toch zal hij bij velen ook bekendstaan om een tweet in 2022, waarin hij aankondigde dat hij niet bij Alpine zou gaan racen in 2023. Dat volgde na een aankondiging van Alpine, waar hij toen nog reservecoureur van was, dat Piastri Fernando Alonso zou vervangen. Op de achtergrond had manager Mark Webber echter al een contract geregeld voor zijn pupil bij McLaren. Het leidde tot een zaak tussen beide teams bij FIA's Contract Recognition Board, waarbij in het voordeel van McLaren gepleit werd.

Zo was er voor zijn komst in de Formule 1 al een hoop te doen om de talentvolle Piastri, die bij Alpine anders mogelijk nog langer had moeten wachten op zijn kansen, of eventueel een uitstap moest maken naar Williams. Juist daarom probeerde Piastri in 2023 wat meer uit de schijnwerpers te blijven. "Ik ben heel nieuw in deze sport en met name in de eerste helft van het jaar had ik al genoeg controverses en krantenkoppen op weg naar de Formule 1", zegt Piastri. "Ik had zeker geen haast om er nog meer te creëren en probeerde gewoon mijn rijkunsten voor zich te laten spreken."

Indrukwekkend traject

Op de baan paste Piastri zich snel aan. Hij kon teamgenoot Norris vrij rap bijbenen en regelmatig zelfs uitdagen op pure snelheid. Naast de baan had hij echter nog wat begeleiding nodig in zaken die er ook allemaal bij komen kijken, zoals media-aandacht, vliegreizen op wat drukkere tijdstippen en de logistieke puzzel om fit te blijven voor wat zijn drukste jaren in zijn carrière zullen zijn. Manager Webber staat dan paraat om zijn pupil te begeleiden en voorzien van tips.

"Het gaat vooral om advies", verklaart Piastri. "Zijn 'achteraf gezien' momenten zijn op bepaalde manieren mijn inzichten. Er waren meerdere gevallen, met name aan het begin van het jaar, dat hij met vragen kwam waar ik niet eens over had nagedacht. Hij heeft gewoon dat kleine beetje ervaring en toegevoegde informatie waar je echt veel van kunt leren en die nuttig is. Hij heeft nog steeds een scherp oog voor alles wat ik doe."

Piastri tekende in 2023 al een nieuw contract bij McLaren, waardoor hij tot en met 2026 zeker is van een zitje bij het team uit Woking. Webber was echter niet degene die daar zo op zat te azen, legt Piastri uit. "Het kwam vooral vanuit het team, om eerlijk te zijn", doet Piastri uit de doeken. "Ik wist al dat ik [voor 2024] vastlag, maar het was voor iedereen een fijne verrassing dat het gesprek over de verlenging een jaar eerder kwam dan het geval had kunnen zijn. Het was voor ons een no-brainer om vroeg te verlengen. Het team heeft een indrukwekkend traject doorlopen, ik voelde me erg welkom en voel me er nu thuis. Het was dus van beide kanten eigenlijk een makkelijke beslissing. Van onze kant was er zeker geen druk om het zo vroeg te regelen, maar het is zeker mooi om je nog langer gerust te stellen dan al het geval was."