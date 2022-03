FIA geeft uitleg over VAR in Formule 1: Puur ter ondersteuning

Het VAR-systeem wordt geïmplementeerd om extra ondersteuning te bieden aan de wedstrijdleiding op het circuit. De FIA heeft hiervoor gekozen naar aanleiding van de controversiële ontknoping van de Grand Prix van Abu Dhabi afgelopen seizoen. In het rapport dat de autosportbond hierover naar buiten heeft gebracht staat dat de FIA-racedirecteur hulp moet ontvangen, zodat de druk die de afgelopen jaren rond deze rol is opgebouwd, wordt verlicht.

Komend seizoen heeft de Formule 1 andere wedstrijdleiders. Michael Masi is vervangen door voormalig DTM-racedirecteur Niels Wittich en WEC-wedstrijdleider Eduardo Freitas. Het duo gaat elkaar afwisselen, Wittich trapt af in Bahrein. Freitas wordt echter wel vijf Grands Prix vervangen door de ervaren Colin Haywood, omdat hij voorlopig als wedstrijdleider actief blijft in het WEC.

FIA geeft onderzoeksrapport vrij

De World Motor Sport Council is aan de vooravond van de Grand Prix van Bahrein bijeengekomen op het Bahrain International Circuit. De FIA heeft inmiddels het rapport vrijgegeven van het onderzoek dat werd ingesteld naar aanleiding van de controverse in de F1-finale. De autosportfederatie heeft daarin ook bekendgemaakt hoe het gaat werken met het Remote Operations Centre (ROC). De FIA laat weten dat de eerste fase van de bouw van het ROC in Genève voltooid is. De ontwikkeling van het systeem is momenteel in volle gang.

"Procedurele en reglementaire aangelegenheden kunnen worden voorgelegd aan het ROC, dat als adviesorgaan fungeert en het werk van de wedstrijdleiding ter plaatse dus niet zal onderbreken en het besluitvormingsproces ook niet zal vertragen", staat te lezen in de verklaring van de FIA. "Hoewel dit in principe vergelijkbaar is met de VAR in het voetbal, zal het ROC fungeren als een ondersteunende bron voor het team dat de wedstrijd leidt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een hoeveelheid gegevens die vergelijkbaar is met die van meer dan tien voetbalwedstrijden die gelijktijdig worden gespeeld, inclusief meer dan 140 video- en audiobronnen. Het ROC biedt de FIA een extra hulpmiddel om aspecten van de wedstrijd en genomen beslissingen goed opnieuw te bekijken en te evalueren, zodat de procedures voor de toekomst kunnen worden verfijnd en verbeterd. Het heeft geen regelgevende bevoegdheid en kan niet worden gebruikt om beslissingen uit het verleden opnieuw te beoordelen of te wijzigen."

De FIA denkt dat het ROC een waardevol opleidings- en onderwijsmiddel kan zijn voor toekomstige racedirecteuren en stewards en hoopt dat het systeem later kan worden uitgebreid naar andere internationale en nationale kampioenschappen.