FIA haalt ervaren Haywood terug naar F1-wedstrijdleiding

Michael Masi kreeg na de veelbesproken seizoensfinale in Abu Dhabi een functie elders binnen de FIA. De internationale autosportfederatie koos met Niels Wittich en Eduardo Freitas voor twee nieuwe wedstrijdleiders in de Formule 1. Daarbij wisselen beide heren elkaar af: eerst is Wittich de wedstrijdleider met ondersteuning van Freitas, daarna draaien ze dit om. Dit rouleert per twee Grands Prix.

Freitas ontbreekt echter in vijf F1-weekends vanwege zijn verplichtingen als wedstrijdleider in het WEC. Op die momenten is Haywood zijn vervanger, om te beginnen al dit weekeinde in Bahrein. Haywood was jaren een belangrijke pion in de wedstrijdleiding, waarbij hij nauw samenwerkte met eerst de overleden Charlie Whiting en later met Masi. In mei 2021 ging hij met pensioen, al bleef hij in een adviserende rol wel verbonden aan de FIA.

Haywood was sinds 1994 actief in de Formule 1. In eerste instantie was hij onder meer verantwoordelijk voor de tijdwaarneming. Na een kort uitstapje naar het WRC kreeg hij in 2004 een rol in de F1-wedstrijdleiding, ter ondersteuning van Whiting. Daarbij hield Haywood zich bezig met onder meer de documenten die vanuit de wedstrijdleiding werden uitgegeven en hielp hij bij het bekijken van incidenten. Na het overlijden van Whiting stond Haywood Masi in 2019 en 2020 bij in de F1-racedirectie.

Herbie Blash, die Whiting tot 2014 eveneens ondersteunde, maakt ook zijn rentree in de Formule 1. Hij is dit weekend aanwezig in Bahrein als adviseur van de wedstrijdleiding. Naar verwachting vertolkt hij deze rol in minimaal de eerste zes races van het seizoen.

