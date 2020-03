FIA zwicht niet voor F1-teams: Geen openheid over Ferrari-schikking

De FIA baarde opzien door op de afsluitende testdag in Barcelona een bijzonder persbericht naar buiten te brengen. Daarin sprak men van een 'geheime schikking' met Ferrari over diens 2019-motor. Het woord 'geheim' impliceert al dat de andere teams totaal niet zijn betrokken bij deze procedure. En dat is logischerwijs tegen het zere been van de concurrentie. Zij vermoeden vals spel bij Ferrari - zoals Max Verstappen in Austin al naar buiten bracht - en eisen dus volledige openheid over het onderzoek naar de 2019-krachtbron. De bom lijkt daarmee definitief gebarsten.

Het bleek voor de FIA aanleiding genoeg om een dag later zelf te reageren en zodoende ook met een statement te komen. Daarin komt men de protesterende teams bepaald niet tegemoet, maar probeert men enkel de eigen werkwijze goed te praten. "Het uitvoerige en grondige onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd naar de power unit van Ferrari, riep vermoedens op dat de Ferrari-motor niet altijd volgens de reglementen van de FIA heeft gefunctioneerd." De FIA vermoedde dus eveneens vals spel. "Maar Ferrari kwam fel in het verweer tegen deze verdenkingen en stelde dat hun motor wél altijd in overeenstemming met de FIA-reglementen heeft gefunctioneerd."

"De FIA was daar nog niet volledig tevreden mee, maar concludeerde dat verdere acties niet per definitie zouden leiden tot een sluitend einde van deze zaak. Dit vanwege de complexiteit van de zaak en de materiële onmogelijkheid om onweerlegbaar bewijs van de overtreding aan te leveren." Een impasse dreigde dus, met ellendig lang getouwtrek tot gevolg. "Om alle negatieve gevolgen van een langdurige rechtszaak te vermijden, heeft de FIA in belang van het kampioenschap en in het belang van alle belanghebbenden besloten om een doeltreffende en afschrikkende schikking te treffen. Dit is in overeenstemming met artikel 4 van de Gerechtelijke en Tuchtrechtelijke Regels (JDR) van de FIA."

Of dit genoeg is om de overige teams enigszins tot rust te manen, valt zeer te betwijfelen. Openheid van zaken geeft de FIA immers allerminst, het vermoeden van een doofpot blijft bestaan. Vooral omdat de FIA niet van plan is om verdere details in de toekomst prijs te geven. "De vertrouwelijkheid van een schikkingsovereenkomst is ook vastgelegd in artikel 4 van de JDR. Verder zal de FIA alle nodige maatregelen nemen om de sport en haar reputatie te blijven beschermen."

