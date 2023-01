FIA-president: F1 is geen 20 miljard waard, voorzichtigheid geboden

Vorige week bracht Bloomberg een verhaal naar buiten dat het investeringsfonds van Saudi-Arabië in 2022 een bod van 20 miljard dollar heeft gedaan om de Formule 1 over te nemen van eigenaar Liberty Media. Dat bod zou afgewezen zijn door de Amerikaanse partij. Hoewel bronnen melden dat het rapport niet helemaal klopte en dat Liberty nooit het gesprek is aangegaan over verkoop van de sport, zorgt het aanzienlijke prijskaartje wél voor gefronste wenkbrauwen. Toen Liberty in 2017 eigenaar werd van de Formule 1, betaalde het een bedrag van 4,4 miljard dollar. In zo'n zes jaar tijd zou de investering dus vijf keer zoveel waard zijn geworden.

De FIA, die de commerciële rechten tot en met 2110 heeft verhuurd, denkt echter dat het ongewenste gevolgen kan hebben als de sport voor zo'n hoog bedrag wordt verkocht. Zo noemt president Mohammed Ben Sulayem het risico op het snel willen terugverdienen van de investering als voorbeeld. Dat kan er weer voor zorgen dat de promotors van de races veel meer geld moeten neertellen voor de organisatie van hun race, wat weer als gevolg kan hebben dat de fans veel dieper in de buidel moeten tasten om een kaartje te kopen. Via zijn Twitter-pagina uitte Ben Sulayem maandag zijn zorgen.

"Als hoeder van de autosport is de FIA als organisatie zonder winstoogmerk voorzichtig met het vermeende opgeblazen prijskaartje van 20 miljard dollar, die nu aan F1 wordt gehangen. Iedere potentiële koper wordt aangeraden zijn gezond verstand te gebruiken, het grotere belang van de sport in overweging te nemen en met een duidelijk, duurzaam plan te komen - niet alleen een hoop geld", schrijft de Emirati. "Het is onze plicht om na te gaan wat de toekomstige gevolgen zullen zijn voor promotors wat betreft hogere hosting fees en andere commerciële kosten, en de eventuele negatieve gevolgen hiervan voor de fans."

'20 miljard overdreven waardering voor F1'

Zelf heeft Ben Sulayem ook de nodige twijfels over de waardering van de Formule 1. Het bedrag van 20 miljard dollar vindt hij niet accuraat, zo liet hij in gesprek met Motorsport.com weten. "Krijg je waar voor je geld?", vraagt hij zich af. "Eerlijk gezegd vind ik het bedrag opgeblazen. Het wordt overdreven. Als je er met gezond verstand naar kijkt, is dit dan de waarde? En als dat zo is, wat doen we dan? Dan moeten we meer gaan vragen om het geld terug te verdienen. Hoeveel vragen we dan aan de lokale promotor? Ik probeer naar de logica erachter te kijken, want je moet een plan klaar hebben."

Vooralsnog lijkt Liberty Media niet direct van plan om de Formule 1 weer van de hand te doen. Mocht de Amerikaanse partij ervoor kiezen om wel naar aanbiedingen te luisteren, dan hoopt Ben Sulayem dat men niet direct in zee gaat met de hoogste bieder. "Ik vind dat ze ook een plan moeten hebben. Wie het ook is, ze moeten niet alleen geld maar ook een plan hebben", vervolgt de topman van de FIA. "Tot dusver gaat het om geruchten. Maar ik vind ook dat de FIA onderdeel moet zijn van de gesprekken of advies moet kunnen geven, want het kampioenschap is eigendom van de FIA. We verhuren de sport, dat klopt, maar ik wil duidelijkheid hebben zodat we vooruit kunnen."