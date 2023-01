Vorig jaar keerde Alexander Albon bij Williams terug als fulltime coureur in de Formule 1. In 2019 maakte de Britse Thai zijn debuut bij Toro Rosso, om halverwege dat jaar al over te stappen naar Red Bull Racing. Bij de hoofmacht van de energiedrankenfabrikant kon Albon geen potten breken waardoor hij in 2021 helemaal geen zitje meer had op de grid. Na zijn terugkeer bij Williams maakte Albon een sterke indruk met puntenfinishes in Australië, Miami en België. Het was genoeg om een meerjarige deal te verdienen bij Williams, waardoor hij voor het eerst in zijn carrière voor langere tijd zekerheid heeft.

Volgens Albon gaf de deal een kalm gevoel aan het einde van 2022, zeker na jaren van onzekerheid bij Red Bull. “Van de laatste twee jaren was er een erg stressvol, en de ander heel nerveus. Ik wist niet wat ik moest verwachten”, aldus Albon tegenover Motorsport.com. “Ik heb voor de lange termijn een contract getekend, dat geeft me een geweldig gevoel. Het is een privilege in de Formule 1. Ik voel me erg goed en trots, trots op hoe het allemaal is gelopen. Het is een beetje een achtbaan geweest voor mij in de Formule 1, en het is fijn om te voelen dat ik nu aan het bouwen ben. Ik heb er zin in om in het nieuwe jaar met het team te werken, te focussen op het ontwikkelen van de auto en het niet zorgen maken over of ik een zitje heb, wat je bijna normaal zou beschouwen.”

Albon voelde zich dus nerveus voorafgaand aan zijn F1-terugkeer bij Williams. De spanning verdween echter toen hij eenmaal in de auto zat en zich kon focussen op het rijden. “Het was moeilijk. Het waren zenuwen, positieve spanning en ook een mate van stress, omdat ik een jaar weg was. Je moet ook weer even inkomen. Het is geen normale sport waar je in je achtertuin op kan oefenen. Je moet blijven rijden. Tegelijkertijd voelde het een beetje als een tweede kans, dus ik wist dat ik moest leveren. Niet veel mensen krijgen een tweede kans, en ik had het geluk dat ik die wel kreeg. De opbouw was erg goed. Ik spendeerde tijd in de fabriek en met het team. Maar het moment dat je gaat rijden, is wanneer je je het meest comfortabel voelt. Het is waarvoor ik geboren ben. Als je eenmaal in de auto zit, voelt alles oké. Die opbouw is alleen het moment wanneer je hart het zwaar heeft.”