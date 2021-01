FIA ontwikkelt software in strijd tegen ernstige ongelukken

Interessant is dat de internationale autosportfederatie speciale software heeft ontwikkeld waarmee per circuit en per bocht ongevallen kunnen worden gesimuleerd, waarna vastgesteld kan worden welke veiligheidsbarrières op de betreffende locatie moet worden geïnstalleerd.

De keuze voor bandenstapels, TecPro Barriers of SAFER Barriers en de precieze plaatsing naast de baan wordt bepaald door simulatiesoftware die door ingenieurs van de FIA is ontwikkeld en die de hoek van impact berekent en ook de G-krachten waaraan coureur en auto worden blootgesteld. Aan de hand van die informatie kan vervolgens worden bepaald welk type barrière de beste veiligheid biedt.

De deskundigen maken daarbij gebruik van de vele sensoren die op de auto zitten en ook zijn verwerkt in de raceoveralls, biometrische handschoenen en oordopjes van de coureurs. Daarnaast wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de speciale camera die in de cockpit op de coureur is gericht en waarmee tot 400 beelden per seconde kunnen worden gefilmd.

De FIA onderzocht onder ander de zware Formule 1-crashes van Daniil Kvyat (Silverstone), Charles Leclerc (Monza), Lance Stroll (Mugello), Romain Grosjean (Bahrein) en de zware kettingbotsing op start-finish bij de herstart van de Grand Prix van Toscane.

Zo was de zware crash van Stroll in bocht 9 van Mugello slechts door één televisiecamera vastgelegd, maar kon er met behulp van de sensoren een goed beeld worden geschetst van de impact. De Canadees verloor de controle over het stuur met een snelheid van 270 km/u en raakte de vangrails zijwaarts onder een hoek van 48 graden en met een snelheid van 97 km/u. Hij kreeg bij de impact een vertraging van 19 G te verwerken.

De FIA maakt overigens niet alleen gebruik van data uit de Formule 1. Andere incidenten die in detail werden geanalyseerd, waren het zware ongeluk van Sophia Floersch in de F3 Grand Prix van Macau van 2018, en het incident dat plaatsvond tijdens de IndyCar-race van 2018 in Pocono, waarbij Robert Wickens ernstige gevolgen ondervond van een botsing met 200 km/u.

Alle gegevens die uit de analyses naar voren komen, worden ingevoerd in de World Accident Database (WADB). Daarin is informatie opgeslagen over allerlei autosportongevallen, van rally tot Formule 1 en van karting tot sportscars. De gegevens in deze database worden door de FIA Serious Accident Study Group (SASG) gebruikt om ongevallen te onderzoeken waarbij coureurs, bijrijders of omstanders om het leven zijn gekomen of ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen. Wanneer uit de analyses blijkt dat er op een bepaald circuit aanpassingen moeten worden gedaan, wordt daar een plan voor opgesteld dat vervolgens wordt voorgelegd aan de Veiligheidscommissie van de FIA, voorgezeten door Patrick Head. Daarna neemt de World Motor Sport Council een formeel besluit.