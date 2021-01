Wolff: Red Bull een veel sterkere tegenstander met Perez

In december werd bekend dat Perez in 2021 de teamgenoot zal zijn van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan neemt het stuur over van Alexander Albon, die uiteindelijk te licht werd bevonden voor een zitje bij het topteam. De Britse Thai gaat verder als reserverijder bij Red Bull en mag die rol combineren met een racezitje in de DTM.

Volgens Wolff gaat Red Bull er flink op vooruit met Perez als tweede rijder. “Absoluut”, antwoordde hij bij ORF-programma Sport am Sonntag op de vraag of hij een sterker Red Bull verwacht in 2021. “Ik denk dat Red Bull met Perez een veel sterkere tegenstander zal zijn voor het constructeurskampioenschap. Ik verwacht dat Sergio het heel goed gaat doen. Het zal ook interessant zijn om te zien hoe Sergio het in vergelijking tot Verstappen doet.”

De Oostenrijker verwacht ook een en ander van de kant van Honda. De Japanse fabrikant staat voor haar laatste seizoen als motorleverancier van Red Bull en AlphaTauri. Na 2021 vertrekt Honda uit de koningsklasse, nadat zij zes jaar geleden was teruggekeerd als partner van McLaren. Wolff: “We rijden met hetzelfde materiaal als vorig jaar. Maar ik denk dat Honda er nog even goed de schouders onder zal zetten om in hun laatste jaar voor het kampioenschap mee te kunnen doen. Het zal om die reden behoorlijk interessant worden.”

Plagen

Wolff werd ook nog gevraagd naar een uitspraak die Red Bull-teambaas Christian Horner recentelijk deed. De Brit zei dat de sterke invalbeurt van George Russell bij Mercedes in Bahrein voor hem het bewijs was dat Max Verstappen een betere coureur is dan Lewis Hamilton. Dat de Williams-coureur het meteen zo goed deed bij de regerend kampioenen, onderstreepte volgens Horner namelijk nog maar eens hoe goed de bolide van Mercedes is en ook hoe goed Verstappen het doet met een minder sterke wagen. Wolff: “Christian kan het niet laten om een beetje te plagen op de achtergrond. Maar dat hoort allemaal bij het spelletje.”

De vraag wie de beste coureur in het veld is, kan volgens Wolff nog niet worden beantwoord. “Dat kun je alleen maar beoordelen als je de beste coureurs [met vergelijkbaar materiaal] tegen elkaar laat racen”, meent Wolff. “En daar is nog geen sprake van geweest. We hebben nog geen Verstappen versus Hamilton gezien en we hebben ook nog geen Russell versus Hamilton gezien. Daarnaast hebben we Charles Leclerc ook nog niet met een topauto zien rijden. Op een zeker moment zullen we ze met hetzelfde materiaal tegen elkaar zien racen en dan zullen we zien wie de beste is.”

VIDEO: Sergio Perez over zijn nieuwe avontuur bij Red Bull