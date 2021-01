Domenicali twijfelt niet: Ferrari dit jaar zeker sterker

Ferrari beleefde een uitermate teleurstellend seizoen in 2020. Het team leverde in op motorisch gebied en kampte bovendien met een chassis dat zich niet eenvoudig liet afstellen. De renstal uit Maranello eindigde zodoende slechts als zesde in het kampioenschap en noteerde daarmee zijn slechtste eindklassering sinds het fiasco van 1980, toen de Scuderia tiende werd in de stand om de constructeurstitel.

Domenicali, die van 2008 tot en met 2014 teambaas was van Ferrari, ziet het team dit jaar beter presteren, iets wat volgens hem ook van belang is voor de sport als geheel. “Mijn mening is dat Ferrari weer op de juiste manier mee moet doen aan de show”, zegt Domenicali, die onlangs begonnen is als CEO van de Formule 1, bij de Britse zender Sky Sports. “Ze zijn door een moeilijke tijd gegaan en moeten op de juiste wijze terug zien te komen. Ik verwacht dat ze dit jaar sterker zijn dan vorig jaar, dat zeker, want ze hebben tijd gehad om aan de motor te werken, waar de regels ook ruimte boden voor technische ontwikkeling.”

Domenicali stelt dat ook Mercedes en Red Bull een sterker Ferrari zouden verwelkomen. “Ik denk dat zelfs Toto [Wolff] en Christian [Horner] Ferrari graag voor het kampioenschap zouden zien vechten.” Volgens Domenicali staat de druk er momenteel flink op in Maranello. “Er zal zeker op ze worden gelet, want Charles Leclerc is een ongelooflijke rijder”, stelt Domenicali, die ook al positieve dingen heeft opgevangen over Carlos Sainz Jr., die voor 2021 de plek van Sebastian Vettel heeft ingenomen bij Ferrari. “Van wat ik heb gezien en gehoord is Carlos Sainz op een goede manier begonnen tijdens zijn eerste dagen in Maranello.”

Gerelateerde video